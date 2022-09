L'ouragan Ian s'affaiblit et traverse la Floride après avoir frappé la côte du Golfe.

L'ouragan Ian, affaibli mais toujours redoutable, a traversé la Floride en direction du littoral atlantique jeudi, après avoir frappé la côte du Golfe du Mexique avec des vents violents, des pluies torrentielles et des vagues déchaînées qui ont inondé les communautés côtières.

Ian s'est abattu sur le littoral avec une force catastrophique mercredi après-midi en tant qu'ouragan de catégorie 4, avec des vents maximums soutenus de 241 km/h, et a rapidement transformé le paysage plat et bas de la région en une scène de dévastation.

Les vents de Ian, qui en font l'une des tempêtes les plus intenses à frapper le continent américain ces dernières années, ont considérablement diminué après la tombée de la nuit. Dans les huit heures suivant son arrivée, Ian a été rétrogradé en catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson à cinq niveaux, avec des vents soutenus maximaux de 90 mph (150 kmh), selon le National Hurricane Center (NHC).

Cependant, l'ouragan tentaculaire qui se déplace lentement a continué à déverser des pluies diluviennes en s'enfonçant plus loin dans les terres, menaçant de déclencher de nouvelles inondations importantes.

"Cette tempête fait un numéro sur l'État de Floride", a déclaré le gouverneur Ron DeSantis, qui a demandé au président américain Joe Biden d'approuver une déclaration de catastrophe fédérale majeure fournissant un large éventail d'aides d'urgence américaines à l'ensemble de l'État.

Aucun rapport officiel n'a fait état de décès ou de blessures graves liés à la tempête. Un nombre indéterminé de personnes étaient bloquées et avaient besoin d'aide dans des zones "à haut risque" après avoir choisi de passer la tempête chez elles plutôt que de suivre les ordres d'évacuation, mais elles étaient hors de portée immédiate des équipes de secours, a déclaré M. DeSantis.

Séparément, les autorités frontalières américaines ont déclaré que 20 migrants cubains étaient portés disparus après que leur bateau ait coulé au large de la Floride alors que Ian s'approchait de la côte mercredi.

LAISSÉ EN PLAN

À 22 h HAE mercredi, de fortes rafales et des pluies horizontales continuaient de frapper Venice, en Floride, une ville d'environ 25 000 habitants située à quelque 32 miles au nord-ouest de l'endroit où Ian s'est échoué sur l'île-barrière de Cayo Costa sept heures plus tôt.

Les grandes structures sont restées pour la plupart intactes, mais les petites zones résidentielles situées le long de l'autoroute 41, une artère principale de la région, ont été laissées en ruines.

Les arbres abattus et les lignes électriques couvraient les routes au point que l'asphalte n'était plus visible, les toits de certaines maisons étaient arrachés et l'eau se déversait dans les quartiers depuis apparemment toutes les directions.

Un grand terrain ouvert devant une épicerie Winn Dixie s'est transformé en lac, avec des eaux blanches atteignant le coffre de certaines voitures garées là. L'électricité a été coupée dans une grande partie de la région, et les communications étaient presque impossibles dans de nombreux endroits.

Ian devait s'affaiblir davantage en traversant la péninsule de Floride sur une trajectoire nord-est, et devait atteindre la côte atlantique jeudi après-midi, éventuellement sous forme de tempête tropicale, selon le NHC.

Mais Ian est resté une force puissante. Jusqu'à 76 cm de pluie devraient tomber sur certaines parties du centre de la Floride, selon le NHC. Tard dans la nuit de mercredi à jeudi, la tempête avait privé d'électricité au moins 2 millions de foyers et d'entreprises dans tout l'État, selon les services publics.

DES VILLES SOUS L'EAU

Quelques heures auparavant, le littoral idyllique du sud-ouest de la Floride, parsemé de plages de sable, de villes côtières et de parcs de maisons mobiles, s'était rapidement transformé en une zone sinistrée inondée par l'eau de mer.

Les images vidéo de la furie de la tempête diffusées par les télévisions locales et les médias sociaux montraient des eaux de crue atteignant presque les toits de certaines communautés, balayant des voitures et les ruines de maisons, tandis que des palmiers étaient pliés presque en deux.

Après avoir frappé Cuba mardi, privant l'île d'électricité pendant des heures, Ian s'est abattu sur le sud-est du golfe du Mexique et a atteint la vitesse maximale de 155 mph, un peu moins que la catégorie 5, peu avant de toucher terre en Floride mercredi.

M. DeSantis a déclaré que Ian avait généré des ondes de tempête dangereuses - des vagues d'eau de mer entraînées par le vent qui se précipitent le long de la côte - pouvant atteindre 3,7 mètres à certains endroits. Les prévisionnistes ont également mis en garde contre des orages intenses et de possibles tornades.

"C'est une tempête dont nous parlerons pendant de nombreuses années, un événement historique", a déclaré Ken Graham, directeur du National Weather Service.

À titre de comparaison, l'ouragan Michael s'est abattu sur la péninsule de la Floride en 2018 avec des vents soutenus de 155 mph, tandis qu'Ida, l'année dernière, a soufflé des vents soutenus de 150 mph lorsqu'il a atterri en Louisiane.

Même si Ian a frappé la côte avant de s'abattre sur le rivage, les autorités ont prévenu les résidents qu'il était trop tard pour que ceux qui n'avaient pas encore évacué puissent le faire en toute sécurité. En début de semaine, plus de 2,5 millions de résidents avaient reçu l'ordre d'évacuer.

De nombreux résidents de maisons mobiles se sont réfugiés dans les écoles locales et autres installations converties en abris d'urgence. Les nombreux établissements d'aide à la vie autonome de la région ont également été évacués pour la plupart.

