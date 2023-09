L'ouragan Lee entraînera des conditions de surf dangereuses sur la côte est des États-Unis

L'ouragan Lee se déplace vers l'ouest-nord-ouest dans la zone tropicale de l'océan Atlantique et devrait provoquer des vagues et des courants dangereux sur la côte est des États-Unis à partir de dimanche soir et jusqu'à la semaine prochaine, a annoncé le Centre national des ouragans des États-Unis (National Hurricane Center).

La tempête, qui se trouve à environ 270 miles (535 km) au nord-est des îles Sous-le-Vent, devrait passer au nord de Porto Rico, des îles Vierges américaines et d'autres îles des Caraïbes. Lee soufflait des vents de 110 mph (175 km/h), selon le prévisionniste. Il s'est affaibli, passant de la catégorie 3 à la catégorie 2 dimanche, lorsque la vitesse de ses vents est tombée en dessous de 111 miles par heure (178 km/h). La tempête se déplace lentement vers l'ouest-nord-ouest à 8 mph (17 km/h) et l'agence a déclaré qu'un "certain renforcement" était possible. La houle touche des parties des îles Vierges britanniques et américaines, de Porto Rico, d'Hispaniola, des Turks et Caicos, des Bahamas et des Bermudes. Dimanche, San Juan, la capitale de Porto Rico, semblait être une journée de fin d'été chaude et humide comme les autres, où les gens se promenaient sur la plage ou faisaient de l'exercice, et où les commerces étaient ouverts. "Jusqu'à présent, c'est une journée normale", a déclaré Kelly Herrera, agent de service à l'hôtel Condado Vanderbilt, situé sur le front de mer de San Juan, lors d'un entretien téléphonique. Mme Herrera a indiqué qu'il était conseillé de rester à l'écart de l'eau en prévision de la houle et des dangereux courants d'arrachement générés par la tempête. Le bureau du Service météorologique national de Porto Rico prévoit des vagues de 6 à 10 pieds, voire plus, dans certaines zones côtières.