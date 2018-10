L'ouragan Michael faiblit mais fait un mort en Floride

(Actualisé avec niveau revu à la baisse, bilan, précisions)

par Rod Nickel

PANAMA CITY, Floride, 11 octobre (Reuters) - L'ouragan Michael, qui s'est abattu mercredi sur la côte nord-ouest de la Floride, a perdu de sa puissance, repassant dans la nuit de mercredi à jeudi au niveau 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte cinq, a annoncé le centre américain des ouragans (NHC).

La côte de Panhandle constitue la partie nord-ouest de la Floride, bordée par l'Alabama au nord et à l'ouest et la Géorgie au nord. Big Bend est la région sur le Golfe du Mexique formant un coude en direction du sud de l'Etat.

Une personne a été tuée par l'effondrement d'un arbre sur une maison du comté de Gadsden, a annoncé la porte-parole du bureau du shérif du comté.

Vers 00h15 GMT, le centre de l'ouragan se situait à une trentaine de kilomètres de la ville d'Albany, dans l'Etat de Géorgie, accompagné de vents soufflant à 150 km/h.

Des inondations se sont produites le long du Golfe du Mexique, a rapporté le NHC, ajoutant que d'importantes précipitations étaient attendues dans le centre et l'est de la Floride, ainsi que dans le sud de la Géorgie.

Les autorités ont été contraintes mercredi de faire évacuer plus de 2 millions de personnes alors que Michael charriait des vents de près de 250 km/h et des précipitations considérables.

"L'ouragan Michael est annoncé comme l'ouragan le plus destructeur pour la région de Panhandle depuis un siècle", avait prévenu plus tôt le gouverneur de l'Etat, Rick Scott, lors d'une conférence de presse.

Le dernier ouragan de catégorie 3 ou supérieure à frapper la région de Panhandle était Dennis en 2005.

Donald Trump a déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble de la Floride, ce qui permet de débloquer une aide fédérale. La présidence a indiqué qu'il se rendrait sur place dimanche ou lundi.

L'ouragan avait rapidement gagné en puissance au-dessus des eaux plus chaudes du Golfe du Mexique mardi, passant de la catégorie 2 à la catégorie 3, celle de phénomène cyclonique majeur, au cours de la journée, puis à la catégorie 4.

"UN CAS D'ECOLE"

Le centre des ouragans a qualifié Michael d'extrêmement dangereux et précisé qu'il pourrait avoir des conséquences meurtrières.

De fortes précipitations ont commencé à s'abattre en Floride, où de nombreux arbres ont été déracinés par la violence du vent, et elles devraient également atteindre les Etats voisins de l'Alabama et de la Géorgie ainsi que sur les deux Carolines et la Virginie.

A Apalachicola, une localité côtière, les eaux sont montées jusqu'à 1,5 mètre de hauteur, mais le NHC estime que le niveau de la mer pourrait s'élever à un niveau supérieur de 4,30 mètres à son niveau habituel.

Les Etats du Sud doivent se préparer à des "dégâts importants d'infrastructures", avec des coupures d'électricité, des inondations des systèmes d'évacuation des eaux et des perturbations dans les transports, a dit Jeff Byard, administrateur de l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence (FEMA).

Plus de 2,1 millions de personnes ont reçu ordre d'évacuation en Floride dans une vingtaine de comtés de l'Etat répartis sur environ 320 km de côtes dans les régions de Panhandle et de Big Bend.

Rick Scott a déclaré l'état d'urgence dans 35 comtés de l'Etat jusqu'à la capitale Tallahassee. Son homologue de la Géorgie, Nathan Deal, a fait de même pour 92 comtés de son Etat, mardi.

Environ 3.500 membres de la Garde nationale ont été déployés pour aider aux évacuations et aider les habitants à se préparer à l'arrivée de l'ouragan. Environ 4.000 autres sont mobilisés et 17.000 employés de la voirie et du bâtiment sont en alerte.

Dans les comtés de la région de Panhandle, les établissements scolaires et universitaires ainsi que les administrations ont été fermés jusqu'à la fin de la semaine.

(avec la contribution de Devika Krishna Kumar à Tallahassee, Floride; Service international)