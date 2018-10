L'ouragan Michael passe en catégorie 3 à l'approche de la Floride

(Ajoute état d'urgence déclaré par Trump, précisions)

TALLAHASSEE, Floride, 10 octobre (Reuters) - L'ouragan Michael est passé mardi de la deuxième à la troisième catégorie sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte cinq, à la veille de son arrivée sur les côtes de Floride.

Le centre américain des ouragans (NHC) a annoncé que de très fortes précipitations étaient attendues sur la partie nord-est du Golfe du Mexique. La dépression est située à 435 km au sud-sud-ouest d'Apalachicola en Floride.

Plusieurs dizaines de milliers d'habitants de neufs comtés du nord-ouest de l'Etat ont été invités à quitter le littoral à l'approche de la dépression, dont les vents atteignent 195 km/h.

Le président américain Donald Trump a déclaré l'état d'urgence pour l'ensemble de la Floride.

"L'ouragan Michael est une tempête-monstre et elle devient de plus en plus dangereuse. Nous en verrons les effets dans 12 heures. Le moment est venu de s'y préparer", a averti Rick Scott, gouverneur de l'Etat, lors d'une conférence de presse mardi matin.

Le niveau de l'eau, selon lui, risque de monter de près de quatre mètres. "Personne ne survivra" face à une telle déferlante, a-t-il ajouté, priant les habitants des zones menacées de quitter les lieux.

Dix plates-formes pétrolières du golfe du Mexique ont été évacuées et la production totale a baissé de près de 40%.

L'ouragan devrait aborder la Floride mercredi à la mi-journée au niveau du "Panhandle", l'extrême nord-ouest de la Floride, ou du "Big Bend", dans la baie d'Apalachee, où on attend 30 cm de précipitations, d'après le centre américain de veille cyclonique.

Michael pourrait déclencher des vagues pouvant atteindre jusqu'à plus de trois mètres.

Rick Scott a décrété l'état d'urgence dans 35 comtés de la région, où 1.250 réservistes de la Garde nationale et 4.000 militaires ont été placés en état d'alerte. Les centres administratifs et les établissements scolaires ou universitaires du Panhandle resteront fermés jusqu'à la fin de la semaine.

L'état d'urgence a également été décrété dans tout l'Alabama.

Ce week-end, Michael, qui s'est formé au large des côtes septentrionales du Honduras, a fait 13 morts en Amérique centrale.

(Devika Krishna Kumar, Gina Cherelus; Arthur Connan, Jean-Philippe Lefief et Jean Terzian pour le service français)