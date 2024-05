Berlin (awp/afp) - DeepL, qui développe un outil de traduction basé sur l'intelligence artificielle (IA), a annoncé mercredi une levée de fonds de 300 millions de dollars, valorisant la start-up allemande 2 milliards de dollars.

Le tour de table mené par Index Ventures soutiendra la "mission de DeepL de transformer la façon dont les entreprises du monde entier communiquent entre elles", a déclaré l'entreprise basée à Cologne dans un communiqué.

La nouvelle valorisation fait de DeepL la plus grande start-up d'IA en Allemagne, selon le quotidien économique Handelsblatt. DeepL est connu pour son service de traduction en ligne basé sur l'IA, disponible en 32 langues.

En plus d'une offre gratuite pour les textes courts, DeepL fournit également un logiciel de traduction payant pour les entreprises et compte plus de 100.000 clients payants.

Lancé en 2017, DeepL était au départ considéré comme un rival courageux de Google Translate avant de se faire une place dans la cour des grands aux côtés de ChatGPT d'OpenAI dans un contexte d'explosion de l'IA générative.

"L'investissement intervient au cours de l'année la plus déterminante à ce jour pour l'évolution de DeepL, prouvant que notre technologie linguistique d'IA joue un rôle crucial permettant de surmonter les défis linguistiques complexes auxquels sont confrontées aujourd'hui les organisations mondiales", a déclaré le fondateur et PDG Jaroslaw Kutylowski dans un communiqué.

ChatGPT a fait irruption sur la scène en 2022, épatant le monde par ses capacités proches de celles de l'humain, qu'il s'agisse de digérer des textes complexes, de produire des poèmes en quelques secondes ou de réussir des examens médicaux.

Parmi les autres exemples d'outils basés sur l'IA générative, figurent DALL-E et Midjourney, qui produisent des images, tandis que d'autres créent des sons à partir d'une simple entrée dans le langage courant.

