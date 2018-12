L'un des cerveaux de l'attaque du consulat chinois à Karachi est mort

QUETTA, Pakistan, 26 décembre (Reuters) - L'un des cerveaux de l'attentat commis le 23 novembre à Karachi contre le consulat de Chine par une organisation séparatiste pakistanaise a été tué en Afghanistan, ainsi que cinq de ses hommes de main, a annoncé mercredi le groupe insurgé qui avait revendiqué l'attentat.

L'Armée de libération du Baloutchistan (ALB), qui s'oppose aux projets liés au vaste projet chinois de nouvelle route de la soie dans la région pakistanaise du Baloutchistan, a publié un communiqué confirmant la mort d'Aslam Baloch, l'un de ses dirigeants.

Trois assaillants ont fait irruption le 23 novembre à l'intérieur du consulat de Chine dans la grande ville portuaire pakistanaise de Karachi et tué quatre personnes. Les forces de sécurité ont abattu les trois agresseurs, qui étaient porteurs d'explosifs.

"L'important commandant de l'ALB Aslam Baloch, de même que cinq collaborateurs, sont morts en martyrs lundi au cours d'une attaque lancée par l'ennemi", a déclaré Jiand Baloch, porte-parole de l'organisation séparatiste.

La chaîne de télévision pakistanaise Samaa a rapporté qu'Aslam Baloch et plusieurs autres de ses adjoints avaient péri lors d'une attaque suicide à Aino Maina dans la province de Kandahar (sud de l'Afghanistan). Interrogé à ce sujet, le ministère pakistanais des Affaires étrangères n'a pas répondu.

La Chine finance la mise en oeuvre d'un port en eau profonde à Gwadar, dans le sud du Baloutchistan, et investit aussi dans d'autres projets, dans le cadre du chantier China Pakistan Economic Corridor (CPEC). Le Baloutchistan, qui jouxte l'Afghanistan et l'Iran, dispose de réserves en gaz naturel et en minerais mais reste la province la plus pauvre du Pakistan. (Gul Yousufzai; Eric Faye pour le service français)