L'union doit faire la force pour les sous-traitants neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds (awp) - Les acteurs de la sous-traitance industrielle dans le canton de Neuchâtel doivent se serrer les coudes pour rester compétitifs. Une étude publiée jeudi souligne la nécessité de collaborations afin d'accroître la marge de manoeuvre de ces PME, souvent malmenées par les tempêtes conjoncturelles et parfois à la merci de grands groupes.

Le secteur de la sous-traitance peine encore à se rassembler autour de projets communs, "les logiques de concurrence entre entreprises l'emportant le plus souvent", constatent la Banque cantonale neuchâteloise, la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie et l'Université de Neuchâtel, à l'origine de l'étude.

Le sondage mené auprès des sociétés concernées a permis de cerner quatre domaines dans lesquels existent un potentiel d'amélioration.

Les sous-traitants doivent premièrement se forger une identité, en créant un réseau d'échange et de coordination mais également pour lancer des initiatives concrètes au niveau de la branche. Le salon itinérant Technical Watchmaker Show constitue une première percée dans cette voie.

La mise en commun des ressources, que l'on parle des machines ou du personnel, figure parmi les pistes proposée. Cela permettrait de mettre à disposition des capacités de production libres. La création de systèmes de mutualisation pourrait se faire par étapes, explique l'étude.

En outre, les collaborations peuvent être réalisées dans les domaines de l'investissement et l'accès à des nouveaux marchés. La formation commune et le partage de connaissances sont également cités dans le document. La Haute école Arc - qui couvre l'Arc jurassien - pourrait être associée à ces projets.

Au-delà de ces initiatives à l'échelle du secteur, les auteurs de l'étude conseillent aux entreprises d'étoffer leur offre traditionnelle par des opérations plus complexes voire des services adjacents. Il s'agit ainsi de se rendre indispensable et d'accroître le "pouvoir face aux grands groupes".

Ces sociétés doivent ainsi entamer une "métamorphose subtile", passant de sous-traitants à fournisseurs de solutions, selon les spécialistes neuchâtelois.

fr/jh