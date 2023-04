La 102e escadre de renseignement de l'armée de l'air américaine, à laquelle appartenait l'auteur présumé d'une fuite d'informations classifiées, a reçu l'ordre d'interrompre sa mission de renseignement pendant que l'inspecteur général du service mène une enquête, a déclaré l'armée de l'air mardi.

L'armée de l'air a précisé que toutes les unités devraient également procéder à une "mise en veilleuse axée sur la sécurité" au cours des 30 prochains jours.

Jack Teixeira a été accusé d'avoir copié et transmis illégalement des documents classifiés après avoir divulgué en ligne des documents militaires de renseignement très secrets.

Les documents divulgués constituent la plus grave atteinte à la sécurité des États-Unis depuis que plus de 700 000 documents, vidéos et câbles diplomatiques sont apparus sur le site WikiLeaks en 2010.

ne remplit pas actuellement la mission de renseignement qui lui a été assignée", a déclaré Ann Stefanek, porte-parole de l'armée de l'air, dans un communiqué.

L'inspecteur général de l'armée de l'air enquêtera sur le "respect par l'unité de la politique, des procédures et des normes (...) liées à la divulgation d'informations de sécurité nationale", a ajouté Mme Stefanek.

La 102e escadre de renseignement, qui est basée à Cape Cod, dans le Massachusetts, indique sur son site Web que sa mission est de fournir "des renseignements de précision et de commandement et de contrôle à l'échelle mondiale ainsi que des aviateurs formés et expérimentés pour le soutien au combat expéditionnaire et la sécurité intérieure."

Depuis mai 2022, Teixeira servait en tant que E-3/aviateur de première classe dans la Garde nationale aérienne et disposait d'une habilitation de sécurité Top Secret.

Si les accusations portées contre Teixeira sont fondées, l'armée de l'air sera contrainte d'expliquer comment il a pu passer en contrebande et diffuser des renseignements hautement confidentiels pendant des mois sans se faire remarquer.

Reuters a examiné plus de 60 des documents, étiquetés "Secret" et "Top Secret", mais n'a pas vérifié leur authenticité de manière indépendante. Le nombre de documents ayant fait l'objet d'une fuite est probablement supérieur à 100.