L'unité de dispositifs cardiaques de Medtronic pourrait atténuer la pression exercée par Omicron sur les bénéfices.

Submergés par la montée en flèche des infections et la pénurie d'infirmières et d'autres travailleurs de la santé, les hôpitaux ont dû reporter des interventions chirurgicales non critiques, ce qui a réduit la demande d'implants du genou et de la colonne vertébrale fabriqués par des sociétés telles que Medtronic et Zimmer Biomet.

"Medtronic a des domaines que vous connaissez, par exemple, dans la chirurgie cardiaque ... ces procédures ne voient pas de retard, mais dans les domaines où nous pouvons différer comme la colonne vertébrale, la stimulation de la moelle épinière, c'est là qu'ils vont voir plus d'impact", a déclaré Ryan Zimmerman, analyste de BTIG.

"C'est donc moins grave pour Medtronic, mais il est certain que cela va généralement faire baisser leurs chiffres du troisième trimestre fiscal 2022."

LE CONTEXTE

** Au cours du deuxième trimestre, qui s'est terminé le 29 octobre, l'impact sur les ventes de certains produits de Medtronic, tels que les dispositifs pour la colonne vertébrale, qui dépendent de procédures électives, a été compensé par la vigueur de son activité de vente d'implants critiques, notamment les stimulateurs cardiaques et autres dispositifs cardiaques.

concurrents plus petits, Zimmer Biomet et Edwards Lifesciences, ont déclaré que la pression sur les procédures électives s'est maintenue en début d'année.

L'unité de dispositifs rachidiens de Medtronic est un élément clé de son activité neurosciences



LES FONDAMENTAUX

** Medtronic, qui publiera ses résultats le 22 février, devrait afficher un revenu de 7,88 milliards de dollars au troisième trimestre

, selon l'estimation moyenne.

88 milliards de dollars, selon l'estimation moyenne de 12 analystes, sur la base des données de Refinitiv

** Medtronic a annoncé des revenus de 7,85 milliards de dollars pour le deuxième trimestre

SENTIMENT DE LA WALL STREET

** La note moyenne actuelle de l'action Medtronic est "achat", avec six analystes qui la jugent "achat fort", 15 "achat" et neuf "attente"

** L'objectif de cours médian de Wall Bourse sur 12 mois est de 128 dollars

** Les actions de la société ont chuté d'environ 1,69% depuis le début de l'année