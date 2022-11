L'unité de la bourse de Shanghai subit un dysfonctionnement temporaire dans un système de données de marché

Au début de la journée de mercredi, certains investisseurs se sont plaints dans les médias sociaux de données anormales sur diverses plateformes boursières, ce qui a affecté leur investissement.

La SSE InfoNet Ltd, qui fournit des services de données à la SSE, aux courtiers et aux investisseurs, a déclaré dans un communiqué que suite aux signaux d'alerte générés par son système de données de marché de "niveau 2" à 9h45, heure locale (0145 GMT), la société a basculé sur un système de secours d'urgence, et les services sont devenus normaux avant la négociation de l'après-midi.

Le système "Level-2" fournit des informations commerciales plus riches et plus fréquentes que le système traditionnel "Level-1", qui, selon l'InfoNet, n'a pas été affecté.

L'InfoNet a également déclaré que la négociation sur le marché de Shanghai n'a pas été affectée par le changement de système, après vérification auprès de la SSE.

Cependant, de nombreux investisseurs ont signalé que leurs plates-formes de négociation se sont plantées ou ont affiché des données de marché anormales le matin et se sont plaints des pertes causées par la panne. "En effet, j'ai réalisé qu'il y avait un problème après avoir échoué plusieurs fois à rappeler mon ordre", a commenté un utilisateur sur la plateforme de médias sociaux Weibo.

"Puis-je obtenir le remboursement de mes pertes ?" a demandé un autre utilisateur de Weibo.

Ce pépin technique est survenu un jour après un incident de doigts gras sur le marché des contrats à terme financiers en Chine.

Mardi, un contrat à terme sur l'indice boursier CSI 1000 arrivant à échéance en novembre a plongé de 10 % à l'ouverture.

"Après vérification, l'incident était dû à la méconnaissance par un client de son logiciel de négociation", a déclaré la China Financial Futures Exchange dans un communiqué.