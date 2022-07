L'unité de robotaxi Cruise de GM s'enfonce davantage dans le rouge

GM a déclaré mardi avoir perdu 500 millions de dollars avec Cruise au cours du deuxième trimestre - plus de 5 millions de dollars par jour - alors qu'il a commencé à faire payer les trajets dans une zone limitée de San Francisco.

L'effort coûteux de Cruise pour transformer la technologie de conduite autonome d'un projet de recherche à long terme en une entreprise rentable intervient alors que les investisseurs se détournent des paris les plus risqués sur la technologie et réévaluent la date à laquelle les véhicules robots de toute sorte seront déployés à grande échelle sur les routes publiques.

Les actions de la société de technologie de véhicules autonomes Aurora Innovation Inc, par exemple, ont chuté de 80 % depuis le début de l'année. Les actions de la société de camionnage robotisé TuSimple Holdings Inc ont perdu plus de 70 % de leur valeur. Certains constructeurs automobiles, dont Ford Motor Co, ont réduit leurs investissements dans les unités de véhicules automatisés, ou ont pris des partenaires pour partager les coûts.

Tesla Inc. n'a pas respecté les délais pour déployer un logiciel permettant ce qu'elle appelle la capacité d'"auto-conduite complète", alors que les régulateurs enquêtent sur les accidents impliquant son système de conduite assistée Autopilot.

Les pertes de Cruise pour les six premiers mois de l'année se sont creusées pour atteindre 900 millions de dollars, contre 600 millions de dollars au cours de la même période en 2021 - lorsque Cruise ne faisait pas payer les trajets. Des coûts de rémunération plus élevés pour garder le personnel à bord après avoir mis de côté les plans pour une introduction en bourse ont été un facteur dans les résultats, ont déclaré les dirigeants de GM.

Mardi, la directrice générale Mary Barra a déclaré qu'elle était toujours optimiste quant à Cruise, et a réaffirmé une prévision selon laquelle l'unité pourrait générer 50 milliards de dollars de revenus par an grâce aux services et à la technologie des véhicules automatisés d'ici 2030.

Mais le redressement des pertes dépendra de certains facteurs que GM ne peut pas contrôler, notamment l'obtention de l'approbation des régulateurs californiens pour étendre considérablement les heures de fonctionnement de Cruise, et l'élargissement du territoire couvert par ses taxis automatisés.

GM a déclaré dans une présentation aux investisseurs que l'autorisation de San Francisco était "un événement majeur" dans la poursuite de l'objectif de 50 milliards de dollars.

En février, Cruise a demandé aux régulateurs américains de la sécurité automobile d'accorder des exemptions pour déployer jusqu'à 2 500 véhicules à conduite autonome sans commandes humaines comme le volant et la pédale de frein. La semaine dernière, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a publié la pétition et l'a ouverte aux commentaires du public pendant 30 jours.

MISE À L'ÉCHELLE

GM veut déployer l'Origin, un véhicule dont les portes ressemblent à celles d'un métro et qui n'a pas de volant, pour les opérations de covoiturage et de livraison.

Des rapports d'accidents impliquant des taxis automatisés Cruise et de brefs embouteillages causés par des voitures électriques Chevy Bolt conduites par Cruise pourraient compliquer cet effort, tout comme l'opposition des syndicats de transport de San Francisco. La NHTSA a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'elle avait ouvert une enquête spéciale sur un récent accident d'un véhicule à conduite autonome Cruise en Californie qui a entraîné des blessures mineures.

Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes mardi, Barra et le directeur général de Cruise, Kyle Vogt, ont présenté les pertes de Cruise comme des investissements dans la mise à l'échelle d'une entreprise au potentiel de croissance énorme.

"Lorsque vous avez l'opportunité de vous attaquer à un marché de plusieurs billions de dollars, vous ne vous lancez pas dans cette aventure avec désinvolture", a déclaré M. Vogt. "Poursuivre agressivement le marché est un avantage concurrentiel."

Barra a déclaré que Cruise et GM prévoient de proposer une explication plus détaillée de la stratégie visant à réaliser des bénéfices lors d'un événement à San Francisco en septembre.

Mais certains analystes se sont montrés sceptiques.

"Cette unité (ou tout autre effort de AV/robotaxi) peut-elle changer d'échelle sans exacerber les pertes ?" Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, a demandé dans une obligation. "Nous sommes des fans de l'autonomie avec une vue de 10 à 20 ans, mais nous pensons que les attentes des investisseurs sont dues pour une réinitialisation majeure. "

Cruise n'a pas un besoin immédiat de liquidités. GM a déclaré que l'unité de robotaxi dispose de 3,7 milliards de dollars, et d'une facilité de crédit de 5 milliards de dollars de la branche financière de GM dédiée à l'achat de véhicules électriques automatisés Cruise Origin du constructeur automobile.

Cependant, ces liquidités seraient épuisées dans moins de deux ans si Cruise continue à brûler de l'argent au rythme actuel.

Lorsqu'on lui a demandé si Cruise pourrait consommer encore plus d'argent en essayant de se développer l'année prochaine, Mme Barra a répondu aux analystes qu'ils devront attendre la réponse à une conférence de Goldman Sachs en septembre.

"Je dirais que nous allons nous assurer que nous finançons Cruise et que les dépenses sont effectuées de manière à ce que nous puissions gagner des parts et avoir une position de leader", a déclaré Barra. "Nous avons des plans selon lesquels nous retirons des coûts également, à mesure que la technologie mûrit."