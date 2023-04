La société Johnson & Johnson a défendu mardi sa deuxième tentative de résoudre les procès liés au talc dans le cadre d'une procédure de faillite, déclarant à un juge américain qu'elle pouvait rapidement parvenir à un consensus autour de sa proposition de règlement de 8,9 milliards de dollars, malgré des doutes quant à son affirmation selon laquelle 60 000 plaignants soutiendraient l'accord.

La proposition de règlement a divisé les avocats représentant les victimes du cancer, dont beaucoup ont affirmé, avant l'audience de mardi devant le juge de district Michael Kaplan à Trenton, dans le New Jersey, que J&J avait créé l'illusion d'un large soutien à un accord qui priverait les plaignants d'une juste compensation.

Linda Richenderfer, avocate de l'U.S. Trustee - l'organe de surveillance des faillites du ministère américain de la justice - a déclaré au tribunal que LTL Management, filiale de J&J, n'avait pas suffisamment expliqué son affirmation selon laquelle les deux tiers des demandeurs de talc soutiendraient l'accord, compte tenu notamment de l'opposition des avocats représentant les plaignants qui avaient participé à la première faillite de LTV.

"Nous ne pouvons tout simplement pas réconcilier cette affirmation avec les chiffres que nous avions sous les yeux lors de la première faillite", a déclaré Linda Richenderfer, du ministère de la justice. "D'où viennent ces demandeurs et qui sont-ils ?

M. Kaplan a déclaré qu'il partageait les préoccupations de Mme Richenderfer, mais qu'il ne prendrait aucune mesure pour empêcher le deuxième dépôt de bilan de LTL tant qu'il n'aurait pas obtenu davantage d'informations.

J&J fait face à plus de 38 000 actions en justice qui ont été regroupées devant le tribunal fédéral du New Jersey, alléguant que ses produits à base de talc contenaient parfois de l'amiante cancérigène, et ces affaires ont été mises en suspens pendant que LTL cherchait à obtenir un règlement de la faillite. J&J a déclaré que ses poudres pour bébés et autres produits à base de talc étaient sûrs, ne provoquaient pas de cancer et ne contenaient pas d'amiante.

En 2021, J&J a divisé ses activités grand public en deux et s'est déchargé des procès relatifs au talc sur une filiale nouvellement créée qui s'est presque immédiatement placée sous la protection du chapitre 11, une tactique qui pourrait mettre un terme aux procès et contraindre les plaignants à un règlement global devant le tribunal des faillites.

La première procédure de faillite de LTL a été rejetée pour cause d'irrégularité, la Cour d'appel du troisième circuit des États-Unis ayant jugé que la société n'était pas en "détresse financière".

L'avocat de LTL, Greg Gordon, a déclaré lors de l'audience de mardi que la deuxième faillite était différente parce que la société disposait de moins d'actifs et qu'il y avait plus de soutien pour un règlement de la faillite.

Les avocats de ceux qui affirment que l'utilisation des produits à base de talc de J&J a provoqué des cancers se sont exprimés mardi pour et contre le règlement, un jour après qu'une faction de plaignants a allégué que le règlement de J&J était "frauduleusement et collusoirement" cosigné par des avocats de plaignants ayant un nombre "exagéré" de clients.

Gordon a qualifié cette accusation d'"exagérée", affirmant que le soutien des plaignants à l'accord est réel et substantiel. Tout doute à ce sujet pourrait être rapidement dissipé en leur permettant de voter sur le règlement, a-t-il ajouté.

David Molton, qui a représenté le comité officiel des plaignants du talc lors de la première faillite de LTL, a déclaré que le deuxième dépôt de bilan devait être rejeté afin que les victimes du cancer puissent avoir leur chance devant les tribunaux.

"Des centaines de victimes des produits de J&J sont mortes en attendant que justice soit faite", a déclaré M. Molton.

Mikal Watts, qui représente des clients favorables à l'accord, a déclaré que ce dernier proposait la première véritable chance pour les femmes atteintes d'un cancer d'obtenir un paiement de la part de J&J. Les femmes devraient avoir la possibilité de voter sur l'accord existant, a déclaré M. Watts.

M. Gordon a déclaré que LTL "n'a pas encore pris la mesure" du nombre total de plaintes relatives au talc, mais qu'il pense avoir le soutien des deux tiers des plaignants.

Le règlement proposé par LTL porterait non seulement sur les affaires en cours devant les tribunaux fédéraux, mais aussi sur celles qui n'ont pas encore été déposées.

L'entreprise prévoit de déposer un plan de faillite officiel d'ici le 14 mai.