L'usage des réseaux sociaux pour le travail progresse mais reste minoritaire

Zurich (awp) - Les réseaux sociaux gagnent en importance en Suisse, tout en restant minoritaires pour les usages à fins professionnelles. Selon une étude de Net-Metrix-Base publiée lundi, 60% des internautes suisses (soit 3,7 millions de personnes de 14 ans et plus) ont recours à ces plateformes, essentiellement pour des raisons privées.

Sur les 3,7 millions de personnes de 14 ans et plus actives sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Linkedin (pour une population suisse totale d'environ 8,5 millions d'habitants, tous âges confondus), plus de deux tiers s'y connectent quotidiennement (70%).

Les utilisateurs y passent leur temps essentiellement à des fins privées, soit pour lire, regarder des profils ou des "posts" (74%) ou pour envoyer ou revevoir des messages personnels (68,5%). Commenter ou "liker" des contenus est également très apprécié (63%).

Au total, les réseaux sociaux sont utilisés également à des fins professionnelles par 27,9% des usagers. Bien que cette part reste largement minoritaire, la tendance est nettement à la hausse: en un an, le nombre de personnes y recourant pour cet usage a bondi de 25% à environ 1 million.

Le recours au réseaux sociaux concerne désormais 60,6% des internautes suisses, contre 58% un an plus tôt.

