L'Union suisse des arts et métiers usam se félicite de l'engagement des électeurs suisses en faveur d'une défense nationale efficace. Air2030 répond à toutes les attentes exprimées par le peuple lors de la dernière votation. Il s'agit d'une solution adaptée à la Suisse qui offre aux PME des perspectives prometteuses en matière d'affaires compensatoires.

Le projet s'inscrit pleinement dans la stratégie et les objectifs politiques de l'usam. La garantie de conditions cadres stables est essentielle pour l'économie et les PME suisses. Un système de dé-fense nationale efficace est un impératif. La police aérienne et la défense aérienne font partie intégrante de la défense nationale.

Air2030 n'est pas seulement un projet d'achat, mais aussi un projet d'investissement pour l'économie. Les affaires compensatoires constituent une occasion unique pour les PME, les instituts de recherche et les nouvelles entreprises suisses de présenter leurs produits et services et d'établir des contacts avec des entreprises internationales. La répartition des affaires compensatoires est assurée de manière équitable entre les secteurs et les régions linguistiques.

Les affaires compensatoires ne sont manifestement pas une politique de préservation structurelle avec des subventions ou des mesures protectionnistes. Les entreprises intéressées doivent être dis-posées à apporter leur propre contribution active à la réalisation d'un mandat de participation indus-trielle. Aujourd'hui déjà, les PME performantes ont la possibilité de le devenir encore plus!