L'usine de préparations pour nourrissons d'Abbott dans le Michigan devrait rouvrir dans une ou deux semaines

Abbott, le plus grand fournisseur américain de préparations en poudre pour nourrissons, dont Similac, a convenu lundi avec la FDA des mesures nécessaires à la reprise de la production dans l'usine.

"Je suis heureux de dire aujourd'hui que nous avons déjà fait des progrès significatifs et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour l'ouvrir dans la semaine ou les deux semaines à venir, très probablement à la limite extérieure des deux semaines", a déclaré M. Califf à un panel de la Chambre des représentants des États-Unis.

La société a rappelé des produits de préparation pour nourrissons et a fermé l'usine en février après des rapports d'infections bactériennes graves chez quatre nourrissons, aggravant une pénurie chez plusieurs fabricants qui a commencé avec des problèmes de chaîne d'approvisionnement en cas de pandémie.

La FDA a enquêté sur Abbott après des rapports selon lesquels quatre bébés qui avaient été nourris avec du lait maternisé fabriqué dans cette usine sont tombés malades à cause d'infections à Cronobacter sakazakii.

L'agence ne peut pas conclure si les cas de bébés malades sont directement liés à l'usine Abbott tant que son enquête n'est pas terminée, a déclaré Califf.

La FDA travaille en étroite collaboration avec Abbott et qu'il reçoit personnellement deux rapports quotidiens sur les efforts de remise en état de l'usine, a-t-il déclaré aux législateurs.

"Il semble que les choses se passent bien, qu'Abbott a remédié à un certain nombre de problèmes, et nous allons nous assurer que cela soit fait aussi vite que possible."

La FDA est convaincue que davantage de produits "peuvent rapidement arriver dans les magasins américains", a-t-il déclaré, mais il faudra encore des semaines avant que les stocks de lait maternisé ne reviennent à la normale. Les gens achètent plus de lait maternisé maintenant qu'avant le rappel, ce qui rend la distribution plus difficile, a-t-il ajouté.

La pénurie nationale a laissé les parents se démener pour nourrir leurs bébés et le gouvernement américain chercher des solutions à court terme tout en s'efforçant de trouver des solutions à plus long terme.

Le président Joe Biden a invoqué la loi sur la production de défense mercredi pour aider les fabricants à obtenir des ingrédients afin d'augmenter l'approvisionnement.

La Chambre des représentants a adopté mercredi deux projets de loi, dont un prévoyant 28 millions de dollars de fonds d'urgence pour la FDA, soutenu par 219 démocrates et 12 républicains. Elle était opposée par 192 républicains.

Une deuxième mesure, adoptée 414-9, garantirait aux familles à faible revenu de continuer à utiliser leurs allocations pour acheter du lait maternisé dans le cadre d'un programme fédéral pour les femmes, les nourrissons et les enfants connu sous le nom de WIC.

Les deux projets de loi doivent également être adoptés par le Sénat, qui est très divisé.

MANQUEMENT AU DEVOIR

La présidente de la commission des crédits de la Chambre des représentants, Rosa DeLauro, a interrogé M. Califf, qui s'est présenté devant une sous-commission des crédits pour discuter de la demande de budget de la FDA pour l'exercice 2023, sur sa réponse à la pénurie.

La FDA a déclaré lundi qu'elle autoriserait les importations de préparations pour nourrissons provenant de fabricants étrangers qui ne vendent généralement pas leurs produits aux États-Unis afin de contribuer à atténuer la pénurie.

"Je reste préoccupée par la sécurité des formules qui se retrouvent sur nos étagères", a déclaré Mme DeLauro, ajoutant qu'elle craignait que "les directives récemment publiées par la FDA n'aillent pas assez loin pour garantir la sécurité des formules".

Elle a également reproché à la FDA d'agir trop lentement, après avoir reçu le rapport d'un dénonciateur en octobre. DeLauro a cité le rapport le mois dernier lorsqu'elle a demandé une enquête gouvernementale.

"Quiconque a examiné ce rapport a estimé qu'il n'était pas nécessaire de réagir du tout d'octobre à février jusqu'à ce qu'il y ait un rappel. C'est un manquement au devoir, à mon avis", a-t-elle déclaré, en faisant référence à la commissaire intérimaire de l'époque, Janet Woodcock.

Dans le cadre de sa réponse, M. Califf a confié à Mme Woodcock un rôle de leadership plus important sur les questions alimentaires.

"Il semblerait maintenant que cette personne va superviser cet effort. C'est le renard dans le poulailler", a déclaré DeLauro.