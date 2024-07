Les consommateurs et les entreprises britanniques ont utilisé de l'argent liquide dans seulement 12 % des transactions l'année dernière, un niveau historiquement bas, bien qu'il y ait eu une augmentation du petit pourcentage de personnes qui utilisent de l'argent liquide pour la plupart des achats quotidiens, selon les données du secteur publiées mercredi.

L'utilisation de l'argent liquide en Grande-Bretagne, comme dans la plupart des pays, a fortement diminué au cours de la dernière décennie, accélérée par la pandémie de COVID-19 qui a encouragé les paiements sans contact et par la réduction des coûts pour les petits détaillants qui acceptent les cartes.

L'année dernière, 39 % des adultes britanniques, soit 22,1 millions de personnes, n'ont pas utilisé d'argent liquide plus d'une fois par mois, a indiqué l'organisme bancaire UK Finance dans son rapport annuel sur les paiements.

Toutefois, Jana Mackintosh, directrice générale de UK Finance pour les paiements, a déclaré que la Grande-Bretagne n'était pas en passe de devenir une société sans argent liquide et a prévu que l'argent liquide continuerait à représenter 6 % des transactions en 2033.

"L'argent liquide reste la deuxième méthode de paiement la plus utilisée au Royaume-Uni, bien que nous l'utilisions de moins en moins et que de plus en plus de personnes mènent une vie largement sans argent liquide", a-t-elle déclaré.

Les espèces représentaient plus de la moitié des transactions il y a dix ans, mais elles ont depuis été supplantées par les cartes de débit, qui ont été utilisées pour 51 % des transactions l'année dernière. L'utilisation des cartes de crédit est restée relativement stable, à environ 10 %.

Aux États-Unis, une étude de la Réserve fédérale a montré que les espèces représentaient 16 % des paiements l'année dernière, contre 31 % en 2016, tandis qu'une étude de la Banque centrale européenne a révélé que les espèces étaient encore utilisées pour 59 % des transactions en face-à-face dans la zone euro en 2022.

Environ 60 % des paiements britanniques par carte étaient sans contact, et 42 % des adultes britanniques étaient enregistrés pour les paiements sans contact par téléphone mobile tels que Apple Pay ou Google Pay l'année dernière, en forte hausse par rapport aux 30 % de 2022.

Cependant, UK Finance a estimé que 1,5 million d'adultes - 2,6 % du total - utilisaient encore principalement de l'argent liquide pour leurs dépenses quotidiennes, bien que la plupart d'entre eux aient recours aux paiements électroniques pour leurs factures mensuelles.

Il s'agit d'une forte augmentation par rapport au chiffre de 0,9 million enregistré en 2022, et le total le plus élevé depuis 2019.

Les utilisateurs d'argent liquide ont tendance à être plus pauvres et à préférer utiliser l'argent liquide pour établir leur budget, bien que l'échantillon soit de petite taille et que UK Finance ait déclaré qu'il était difficile de faire des généralisations fiables ou d'être certain que l'augmentation n'était pas un accident de parcours. (Reportage de David Milliken, édition d'Andy Bruce)