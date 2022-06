L'utilisation des données des passagers des compagnies aériennes doit être limitée, selon la Cour suprême de l'UE

"La Cour considère que le respect des droits fondamentaux exige que les pouvoirs prévus par la directive PNR soient limités à ce qui est strictement nécessaire", a déclaré la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), basée à Luxembourg.

"En l'absence d'une menace terroriste réelle et actuelle ou prévisible pour un État membre, le droit de l'Union s'oppose à une législation nationale prévoyant le transfert et le traitement des données PNR des vols intra-UE et des opérations de transport effectuées par d'autres moyens au sein de l'Union européenne", ont déclaré les juges.

L'affaire est C-817/19 Ligue des droits humains.