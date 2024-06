L'utilisation du charbon, les importations et les émissions des centrales au charbon ont atteint des niveaux record au Viêt Nam cette année, malgré les efforts déployés pour mettre en place une capacité de production propre dans tout le pays.

La croissance continue de la dépendance au charbon au Viêt Nam met en évidence la difficulté de déloger le charbon des systèmes électriques des pays à croissance rapide qui dépendent de sources d'énergie abondantes et bon marché pour assurer leur compétitivité économique.

UNE OPPOSITION DE PLUS EN PLUS FORTE

Le Viêt Nam a été l'un des principaux bénéficiaires du détournement des chaînes d'approvisionnement de la Chine ces dernières années, et a connu une croissance rapide de sa base manufacturière et de ses exportations nationales à mesure que les entreprises établissaient et développaient leur production dans le pays.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), le produit intérieur brut (PIB) du Viêt Nam devrait ainsi croître deux fois plus vite que la moyenne mondiale jusqu'en 2029.

Cependant, afin de garantir une énergie à faible coût suffisante pour ce secteur manufacturier en pleine expansion, les producteurs d'électricité vietnamiens ont dû donner la priorité à l'expansion de la production d'énergie à partir de combustibles fossiles plutôt qu'aux efforts de décarbonisation du secteur de l'électricité, qui font toujours partie des plans à long terme du pays.

L'augmentation rapide de l'utilisation du charbon a permis au Viêt Nam de dépasser la Corée du Sud en termes d'émissions provenant des centrales au charbon cette année, et l'a mis sur la bonne voie pour terminer l'année 2024 en tant que quatrième plus grand émetteur de charbon en Asie, derrière la Chine, l'Inde et le Japon.

LE CHARBONNAGE

Selon le groupe de réflexion sur l'énergie Ember, le charbon a généré une part record de 64,6 % de la production d'électricité au Viêt Nam en avril, ce qui représente une forte augmentation par rapport à la part moyenne de 46 % prévue pour 2023.

Au cours des quatre premiers mois de 2024, la production totale d'électricité à partir de charbon s'est élevée à 57 térawattheures (TWh), soit 42,5 % de plus qu'au cours des mêmes mois en 2023.

Les émissions résultantes ont augmenté de 34 % pour atteindre 53,6 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone (CO2), selon les données d'Ember.

La hausse de l'utilisation du charbon cette année s'explique en grande partie par une baisse inhabituelle de la production d'électricité à partir de barrages hydroélectriques, qui ont représenté en moyenne environ 15 % de la production d'électricité depuis le début de l'année, contre 25 % au cours de la même période en 2023.

Les compagnies d'électricité vietnamiennes ont également réduit la production de gaz naturel jusqu'en avril d'environ 15 % par rapport aux mêmes mois en 2023.

La réduction de la production des centrales hydroélectriques et gazières a contribué à consolider le statut du charbon en tant que principale source d'énergie au Viêt Nam, en particulier pendant la récente vague de chaleur qui a frappé l'Asie et qui a stimulé la demande de climatisation dans toute la région.

RANDONNÉES D'IMPORTATION

Pour suivre l'accélération de la combustion du charbon dans les centrales électriques, le Vietnam a augmenté ses importations de charbon thermique de 71% au cours des cinq premiers mois de 2024 par rapport à la même période en 2023, selon les données de Kpler.

Les 17,8 millions de tonnes de charbon thermique expédiées par le Vietnam jusqu'en mai représentent une augmentation de plus de 7 millions de tonnes par rapport à la même période de l'année précédente, ce qui signifie que le pays a importé plus de 55% du total de l'année 2023 en seulement cinq mois.

L'augmentation des importations de charbon du Viêt Nam contraste avec la contraction des achats de charbon depuis le début de l'année au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan et en Thaïlande, et a permis au Viêt Nam d'augmenter sa part des importations thermiques mondiales à environ 4,3 % depuis le début de l'année, contre une moyenne de 3,1 % en 2023.

Si la récente période de températures supérieures à la normale persiste au cours des prochains mois, des importations supplémentaires sont probables et signifient que le précédent record annuel du Viêt Nam de 33,1 millions de tonnes établi en 2020 pourrait être éclipsé cette année.

Le Vietnam étant déjà en passe d'établir de nouveaux records annuels en matière de production d'électricité à partir de charbon et d'émissions, l'établissement d'un nouveau record d'importation de charbon compléterait le statut du pays en tant qu'acteur majeur et croissant sur les marchés mondiaux du charbon, malgré les efforts en cours pour réduire l'utilisation du charbon ailleurs. < Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.