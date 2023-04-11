LA BANQUE DE FRANCE RELÈVE SA PRÉVISION DE CROISSANCE AU T1 À 0,2% (+0,1% ATTENDU PRÉCÉDEMMENT)

La\u0020Banque\u0020De\u0020France\u0020Rel\u00E8ve\u0020Sa\u0020Pr\u00E9vision\u0020De\u0020Croissance\u0020Au\u0020T1\u0020\u00E0\u00200,2\u0025\u0020\u0028\u002B0,1\u0025\u0020Attendu\u0020Pr\u00E9c\u00E9demment\u0029.LA\u0020BANQUE\u0020DE\u0020FRANCE\u0020REL\u00C8VE\u0020SA\u0020PR\u00C9VISION\u0020DE\u0020CROISSANCE\u0020AU\u0020T1\u0020\u00C0\u00200,2\u0025\u0020\u0028\u002B0,1\u0025\u0020ATTENDU\u0020PR\u00C9C\u00C9DEMMENT\u0029\n\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020...