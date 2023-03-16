La\u0020Bce\u0020Pr\u00E9voit\u0020Une\u0020Hausse\u0020Du\u0020Pib\u0020En\u0020Zone\u0020Euro\u0020De\u00201,6\u0025\u0020En\u00202024\u0020\u0028c\u2026.LA\u0020BCE\u0020PR\u00C9VOIT\u0020UNE\u0020HAUSSE\u0020DU\u0020PIB\u0020EN\u0020ZONE\u0020EURO\u0020DE\u00201,6\u0025\u0020EN\u00202024\u0020\u0028CONTRE\u00201,9\u0025\u0020AUPARAVANT\u0029\u0020ET\u0020DE\u00201,6\u0025\u0020\u00C9GALEMENT\u0020EN\u00202025\u0020\u00281,8\u0025\u0020AUPARAVANT\u0029\n\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020\u0020...