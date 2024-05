Les actions mèmes rugissent à nouveau

Ce matin, Emmanuel Macron et Roaring Kitty m'ont sauvé la mise. Pas ensemble, genre "Roaring Macron", mais chacun de leur côté. Ils m'ont donné de la matière pour éviter de retomber dans l'exercice déprimant qui consiste à assembler les termes bourse / inflation / taux d'intérêts / IA de toutes les façons possibles pour éviter de rendre la narration trop monotone. Mais je rassure les toxicos de Jerome Powell et d'OpenAI : vous aurez quand même votre shoot quotidien un peu plus loin. (Illustration modérément assumée réalisée avec Midjourney)