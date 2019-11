LA FONCIERE COURTIN REAL ESTATE ANNONCE LA NOMINATION D'ORIANNE MAITREHENRY EN TANT QUE PROPERTY & ASSET MANAGER

Orianne MAITREHENRY vient de rejoindre les équipes de Courtin Real Estate en charge du Property et de l’Asset Management.

Originaire de Nice, c’est à Paris qu’elle a acquis son savoir-faire en gestion et valorisation d’immeubles de bureaux et de centres commerciaux auprès de foncières (Left Bank, Financière Apsys) et du groupe Nexity P.M pour le compte d’investisseurs institutionnels.

Diplômée d’un Master en Management des Actifs Immobiliers de L’EFAB Lyon, effectué en alternance chez Carrefour Property. Orianne MAITREHENRY a participé à des opérations de rénovations lourdes, de constructions neuves, d’acquisitions et de cessions d’actifs.

Ce recrutement stratégique permet à Courtin Real Estate de structurer et d’optimiser son patrimoine existant tout en lui permettant de consolider son équipe pour les projets d’importance en cours de développement et à venir.

Courtin Real Estate dispose déjà de plusieurs réalisations d’ampleurs réussis depuis 2016 (HB3, ESPACE SOPHIA, SPACE ANTIPOLIS et NOVA SOPHIA) et développe l’un des programme immobilier les plus important et emblématique de Sophia Antipolis avec CENTRIUM (14.600 m² de bureaux, commerces et activités en 4 immeubles avec 600 parkings) ainsi que NATURAE (6.100 m² de bureaux avec 240 parkings)

Le Groupe Courtin Real Estate est propriétaire à ce jour de 21.000m2 d’actifs immobiliers répartis à Paris et Sophia-Antipolis et est spécialisé dans l’acquisition, la transformation et la location d’actifs immobiliers tertiaire en ayant toujours une considération de développement écoresponsable.