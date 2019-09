LA FONCIERE COURTIN REAL ESTATE ANNONCE LA NOMINATION DE THIBAULT CASANOVA EN TANT QUE DIRECTEUR TRAVAUX

Thibault CASANOVA a été nommé le 2 septembre dernier Directeur Travaux de Courtin Real Estate.

Après avoir fait carrière dans le secteur public pendant une vingtaine d’années, dont le dernier poste était Directeur Travaux de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (C.A.S.A.) depuis 2007, Thibault CASANOVA rejoint un groupe en fort développement.

Thibault CASANOVA a une solide expérience des travaux et a notamment dirigé avec succès en tant que Maitre d’Ouvrage des opérations d’importances dans le sud de la France (construction de la salle de spectacles ANTHEA à Antibes, construction du complexe aquatique Nautipolis à Valbonne Sophia Antipolis, réhabilitation-extension du Lycée Elie Cartan, réhabilitation-extension du collège Louis-Nucera à Nice, construction de l’Espace associatif culturel du Rouret…etc)

Ce recrutement stratégique permet à Courtin Real Estate de s’assurer en tant que Maitre d’Ouvrage une direction optimale de ses chantiers à venir comme Centrium et Naturae développés par la foncière pour un total de 20.700m² de bureaux, commerces ainsi que 870 parkings.

Courtin Real Estate dispose déjà de plusieurs réalisations d’ampleurs réussis depuis 2016 (HB3, ESPACE SOPHIA, SPACE ANTIPOLIS et NOVA SOPHIA ) et développe l’un des programme immobilier les plus important et emblématique de Sophia Antipolis avec CENTRIUM (14.600 m2 de bureaux, commerces et activités en 4 immeubles avec 600 parkings)

Le Groupe Courtin Real Estate est propriétaire à ce jour de 21.000m2 d’actifs immobiliers répartis à Paris et Sophia-Antipolis et est spécialisé dans l’acquisition, la transformation et la location d’actifs immobiliers tertiaire en ayant toujours une considération de développement écoresponsable.