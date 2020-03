Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française de l’Énergie annonce que la banque et société d’analyse financière allemande Hauck & Aufhäuser vient d’initier la couverture du groupe avec une étude intitulée « No Canary in this Coal Mine – Creating Value with Gas to Power » , avec une recommandation à l’Achat et un objectif de cours à 28 euros.