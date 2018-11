Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française de l'Energie affiche sur le premier trimestre 2018/2019 un chiffre d'affaires d'1,6 million d'euros, en croissance de 13%. Sur la période, l'activité de production d'électricité verte confirme sa dynamique de croissance et génère un chiffre d'affaires de 1,047 million en progression de 33%. FDE va poursuivre le déploiement de nouvelles installations de co-génération (électricité et chaleur) en France et à l'étranger.Le groupe, qui finalise actuellement ses tests de production sur le site d'Anderlues en Belgique, va y déployer ses premières unités en 2019.Comme annoncé, La Française de l'Energie a procédé début septembre, sur la station de production de gaz d'Avion, au remplacement d'un des trois vieux moteurs fuel-gaz par un moteur électrique plus performant.Cette opération a entrainé mécaniquement un ralentissement de l'activité de production gaz qui s'inscrit à 558 000 euros sur ce premier trimestre.Cependant, la forte hausse des prix du gaz a permis de compenser pour partie la baisse des volumes produits sur le trimestre.La fiabilisation de la station d'Avion se poursuivra sur la fin de l'année avec le remplacement des deux derniers moteurs.Les effets positifs de ces investissements seront visibles dès le début d'année 2019 avec une augmentation attendue du volume de gaz injecté.La bonne activité du premier trimestre et l'augmentation attendue des capacités de production du site d'Avion, permettent à La Française de l'Energie de confirmer une nouvelle progression de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2018/2019.