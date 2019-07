Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française de l'Energie a confirmé sa trajectoire de croissance avec une nouvelle forte progression de l'ensemble de ses activités. Dans la continuité du trimestre précédent, le groupe enregistre sur le quatrième trimestre une nouvelle amélioration de son chiffre d'affaires portant à 4,6 millions d'euros les revenus du groupe sur le second semestre 2018/2019 (+ 40 %).Cette bonne dynamique permet au groupe d'afficher sur l'exercice 2018/2019 une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires pour s'inscrire à près de 8 millions d'euros (+ 19 %), bénéficiant pleinement des investissements réalisés en début d'exercice sur le site d'Avion qui ont permis de fiabiliser l'outil de production et d'augmenter significativement la production de gaz et d'électricité verte du site.Sur le second semestre, le site d'Avion a ainsi vu ses volumes de production de gaz s'apprécier de 132 % par rapport au premier semestre. Après prise en compte de l'effet prix, les revenus liés à cette activité ont suivi la même tendance et progressé de 61 % pour s'élever à près de 1,9 million sur ce second semestre 2018/2019.La Française de l'Energie confirme, avec cette forte croissance de son activité, sa capacité d'exécution en France et à l'international, et le bien-fondé de sa stratégie de développement. Fort de ces bases solides, le groupe confirme ses objectifs 2021 d'un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros pour un taux d'Ebitda de 45 % du chiffre d'affaires.