LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : démarrage des tests de production à Anderlues

Suite à l'obtention du permis d'exploitation délivré par le Service Public de Wallonie le 24 mai 2018, La Française de l'Energie, via sa filiale Gazonor Benelux, a démarré hier les tests de production sur le site d'Anderlues. Ces derniers ont pour objectif de valider les réserves de gaz de mines disponibles afin de finaliser le dimensionnement des installations de production à installer sur le site.Ces réserves sont actuellement estimées à près de 300 millions de m3, soit l'équivalent d'environ 13 années de consommation de gaz pour une ville comme Anderlues.Suite à l'arrêt de l'exploitation, les anciennes mines wallonnes et les puits ont été rebouchés, laissant le gaz contenu dans les charbons se désorber dans le sous-sol. Par son activité, Gazonor Benelux entend réduire la montée en pression des anciens ouvrages miniers, favoriser la mise en sécurité du bassin minier et ainsi éviter des émanations de " grisou " (méthane) à l'atmosphère.Julien Moulin, président de Gazonor Benelux, déclare : " C'est une grande première en Wallonie. Je salue le travail des autorités wallonnes, des services publiques et de la Mairie d'Anderlues qui ont accompagné la mise en place de ce projet de production décentralisée d'énergie wallonne, qui nous permettra de fournir localement de l'électricité et de la chaleur à des tarifs avantageux, dans un environnement de marché haussier pour les consommateurs belges ".Dès 2019, Gazonor Benelux déploiera ses premières unités de co-générations d'électricité et de chaleur afin de fournir localement une énergie économiquement et écologiquement compétitive aux habitants du territoire wallon.