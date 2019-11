Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française de l'Énergie, spécialiste de la production d'énergie en circuits courts dans les anciens bassins miniers du Nord et de l'Est de la France, et Total Quadran, une filiale de Total spécialisée dans la production d'électricité renouvelable en France et en Outre-Mer, s'associent pour développer, construire et exploiter des sites de production d'électricité d'origine photovoltaïque sur les régions des Hauts-de-France et du Grand Est.