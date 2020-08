LA FRANCAISE DE L'ENERGIE : signature d'un accord cadre avec 2G

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Française de l’Énergie a annoncé la signature d’un accord cadre s’étalant sur 3 ans avec la société 2G pour la fourniture d’unités de cogénération dédiées à la production d’électricité verte issue du gaz de mine en France et en Belgique. L'expert de l'écologie industrielle précise que ce partenariat est effectué avec le spécialiste de la fabrication de systèmes de production d'énergie décentralisée.Elle ajoute que cet accord lui permet de bénéficier de conditions commerciales très compétitives avec un prix fixe garanti pendant la durée du contrat et d'avantages logistiques majeurs tels que le stockage à titre gracieux des moteurs pendant plusieurs mois et l'allocation de lignes de fabrication dédiées pour des commandes importantes.La société indique que cet accord cadre porte sur 25 nouvelles cogénérations et souligne précise qu'à cet effet, le calendrier de livraison de 7 unités de cogénération (10,5 MW) a été validé aux conditions négociées, pour une installation prévue au cours des 12 prochains mois sur les sites de Béthune, Avion et Anderlues. Les 18 cogénérations supplémentaires (27 MW) seront installées sur les nouveaux sites dans les Hauts-de-France dès l'obtention de l'accord de l'administration.