LA FRANCE CONSIDÈRE "PAS ACCEPTABLE" LA PROPOSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LES LIAISONS MARITIMES AVEC L'IRLANDE EN CAS DE HARD BREXIT, QUI IGNORE LES PORTS FRANÇAIS-ELIZABETH BORNE DANS UN COURRIER À LA COMMISSAIRE AUX TRANSPORTS
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11/08/2018 | 19:24
LA FRANCE CONSIDÈRE "PAS ACCEPTABLE" LA PROPOSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LES LIAISONS MARITIMES AVEC L'IRLANDE EN CAS DE HARD BREXIT, QUI IGNORE LES PORTS FRANÇAIS-ELIZABETH BORNE DANS UN COURRIER À LA COMMISSAIRE AUX TRANSPORTS