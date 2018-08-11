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LA FRANCE CONSIDÈRE "PAS ACCEPTABLE" LA PROPOSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LES LIAISONS MARITIMES AVEC L'IRLANDE EN CAS DE HARD BREXIT, QUI IGNORE LES PORTS FRANÇAIS-ELIZABETH BORNE DANS UN COURRIER À LA COMMISSAIRE AUX TRANSPORTS

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11/08/2018 | 19:24

LA FRANCE CONSIDÈRE "PAS ACCEPTABLE" LA PROPOSITION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LES LIAISONS MARITIMES AVEC L'IRLANDE EN CAS DE HARD BREXIT, QUI IGNORE LES PORTS FRANÇAIS-ELIZABETH BORNE DANS UN COURRIER À LA COMMISSAIRE AUX TRANSPORTS

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