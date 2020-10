LA MINUTE DURABLE : Ce trio français champion sur le climat

Les flux sur les ETF ESG ont le vent en poupe. Selon une étude de Lyxor, les nouvelles collectes des ETF ont représenté 5,1 milliards d'euros en septembre avec une belle performance pour les fonds indiciels cotés investis dans les valeurs respectant les critères ESG. En effet, avec un afflux de 3,9 milliards d'euros, les ETF ESG ont dépassé le précédent record de 3,7 milliards d'euros, qui datait du mois de juin.

Les ETF ESG ont la cote auprès des investisseurs

Exxon à contre courant. Darren Woods, le P-DG d’Exxon Mobil défend de pied ferme les énergies fossiles, les qualifiant de “but supérieur” qui contribue à la prospérité mondiale à un moment où les européens considèrent les énergies renouvelables comme l'avenir. Mais selon lui, elles ne suffisent pas à elles seules à résoudre le problème du changement climatique. Essayerait-t-il de ne pas perdre la face après que l’action Exxon Mobil soit sorti du Dow Jones fin août ? La semaine dernière, la capitalisation de Chevron avait brièvement dépassée celle d’Exxon Mobil.

Plan d’action climatique du Japon. Le pays va promouvoir l'utilisation d'éoliennes offshore et des batteries pour stocker l'électricité afin de réduire ses émissions à zéro d'ici 2050, a déclaré un fonctionnaire du gouvernement. L'ammoniac et l'hydrogène comme alternatives au charbon et au GNL feront également partie de la poussée.

Nombre record de femmes aux postes financiers clés. La nomination d’Ann Gugino comme Directrice financière de Papa John’s International en début de mois vient porter le nombre à 90 de femmes occupant le poste de DAF au sein des sociétés du S&P 500, renforçant ainsi la mixité dans un secteur traditionnellement masculin.

Microsoft oeuvre à plus de mixité sociale. La société a déclaré avoir augmenté la proportion d'employés noirs et latinos de 0,3 % l'année dernière, les travailleurs noirs représentant 4,9 % de sa main-d'œuvre aux États-Unis et les latinos 6,6 %. En juin, le fabricant de logiciels a annoncé un plan visant à doubler le nombre de cadres et de dirigeants noirs.

Selon le CDP, plus de 8 400 entreprises ont divulgué leurs informations en 2019, soit une augmentation significative de 20 % par rapport à l'année précédente. Les entreprises qui publient des critères extra-financiers représentent désormais plus de 50 % de la capitalisation boursière mondiale.

Le CDP va noter trois critères : le changement climatique, la sécurité de l’eau et la protection des forêts. Les notes vont de A (meilleure note) à F (mauvais élève). Pour retrouver la méthodologie complète, ça se passe directement sur leur site internet.

Parmi les 8 400 sociétés interrogées, seulement 34 obtiennent la note A sur le critère climatique et la sécurité de l’eau. Très peu d’entreprises divulguent à ce jour des informations concernant la protection des forêts.

Sur ces 34 sociétés, 12 se situent en Asie principalement au Japon notamment Sony Corp, Toyota Motor Corp, Fujitsu Limited, Nissan Motor Co pour les plus connues.

10 viennent des Etats-Unis avec par exemple HP Inc, Ford Motor Company, Johnson & Johnson etc. Seulement 1 entreprise se trouve en Amérique du Sud à savoir Klabin.

Enfin, l’Europe est en pôle position avec 15 entreprises dont le leader est le Royaume-Uni avec 4 sociétés (Unilever PLC, AstraZeneca, J Sainsbury etc.), suivi de près par la France, à ex-aequo avec la Suisse (Givaudan etc.)

Si on zoom sur la France, deux entreprises décroche le triple AAA (climatique, eau et forêt). Il s’agit de Danone et l’Oréal. Tandis qu’Air Liquide obtient le double AA sur le climat et la sécurité de l’eau.

S’il est vrai que la thématique ESG fonctionne plutôt bien en bourse cette année, Danone fait preuve d’exception avec ses -29,55 % depuis le 1er janvier.