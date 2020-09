LA MINUTE DURABLE : Uber et ses ambitions de mastodonte écologique

Vision d'Uber sur le monde de demain

Uber s’est engagée hier à éliminer les émissions carbone des trajets réalisés par ses utilisateurs d’ici 2040. A cet égard, la société prévoit de dépenser 800 millions de dollars d’ici 2025 pour aider les conducteurs à passer sur des véhicules électriques. Uber offre déjà des bonus écologiques pour les conducteurs de véhicules 100% électriques. La société reverse en effet 1€ de prime pour chaque course effectuée en électrique. D'ici 2030, Uber estime que tous les trajets aux États-Unis, au Canada et en Europe se feront grâce à une voiture électrique, une promesse qui sera étendue au monde entier d'ici vingt ans.

Cet été, Uber Green, qui permet aux utilisateurs de la plateforme de commander des courses en voiture électrique ou hybride au même tarif que UberX, a été lancé à Montpellier, Reims et Rouen en plus des 12 autres villes françaises. La société a également indiqué que 20% des conducteurs de ces trois nouvelles villes étaient dotés d’un véhicule propre. Cette offre green a également été lancée en Suisse où le service connaît un essor de 40% de ses utilisateurs.

"En tant que principale plateforme de mobilité en Europe, nous avons un rôle important à jouer dans la lutte contre le changement climatique et le soutien à une transition verte", a déclaré le patron d'Uber Suisse Jean-Pascal Aribot.

“Future is closer than you think” - Uber Air

Tel est le slogan d’Uber qui a annoncé en début d’année lors du CES de Las Vegas, son service de transport Uber Air d’ici 2023. Imaginez-vous alors décoller depuis un Skyports dans un taxi électrique aérien pour survoler les embouteillages sur le périphérique… Le service serait d’abord déployé sur Dallas, Los Angeles et Melbourne pour des trajets banlieues-ville avant d’être étendu au sein même des villes. Hyundai serait même convié à la fête pour produire la flotte de taxi volant. Voici à quoi ressemblerait un projet de Skyport :

Mais rien ne vaut la vidéo de démonstration d’Uber qui nous emporte directement dans un futur… pas si loin que ça apparemment, sur un fond musical qui me rappelle volontiers le film Drive.



Par ailleurs, dans le secteur de l'électrique, General Motors a annoncé prendre une participation de 11% dans Nikola , un concepteur de camion hydrogène et pick-up électrique.

Un avenir basé sur les énergies renouvelables

L'Association américaine de l'énergie éolienne (AWEA) prévoit de fusionner en un nouvel organisme de lobbying qui inclura des géants américains de l'énergie propre, comme NextEra, Avangrid (contrôlé par Iberdrola) et Berkshire Hathaway Energy (détenue à 90% par la société mère Berkshire Hathaway. L'AWEA compte déjà parmi ses membres des poids lourds du secteur tels que GE Renewable Energy, Vestas et Siemens Gamesa. L’objectif de la fusion est de propulser "les énergies renouvelables au rang de source d'énergie dominante en Amérique" a indiqué l’AWEA dans une lettre la semaine dernière.

Cette décision intervient alors que l’élection présidentielle américaine de novembre pourrait faire basculer la politique fédérale en faveur des énergies renouvelables. Avec son plan de 2 000 milliards de dollars qui vise à éliminer les émissions carbone du secteur de l'électricité d'ici 2035, une victoire de Joe Biden pourrait dynamiser la transition énergétique aux États-Unis, alors que Donald Trump entend bien protéger le secteur pétrolier/gazier et ses emplois.

Le conseil d'administration de l'AWEA votera sur la fusion en septembre.

La télécommunication française oeuvre dans le développement durable

Orange prévoit de lancer sa première obligation durable d’un montant de 500 millions d'euros sur neuf ans. 40 % seraient consacrés à des projets sociaux notamment pour l’amélioration de son réseau en zone rurale et le soutien à des start-up de micro-crédit en Afrique. Les 60% restants seraient utilisés pour des initiatives écologiques dans le but de rendre l'entreprise neutre en carbone d’ici 2040.

Points d’actus rapides

Dans le cadre du European Green Deal , l’UE envisage de resserrer son objectif de réduction des émissions de carbone d’ici 2030 à 50-55% contre un objectif actuel de 40% par rapport aux niveaux de 1990 .

JP Morgan Asset Management obtient le label ISR pour deux fonds actions (Emerging Markets Sustainable Equity et Europe Sustainable Equity). Ce label vise à intégrer les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans le processus de sélection d’actions.

BNP Paribas Asset Management met en place un mécanisme de réduction de 50% de l’empreinte carbone de ses fonds “multi-factoriels” obligataires.

Des chercheurs ont mené une étude afin de déterminer si le harcèlement sexuel au travail a un impact sur la rentabilité de l’entreprise. Les résultats montrent que 2% des entreprises ayant les taux les plus élevés d'incidents de harcèlement sexuel ont un Return on Asset (ROA) plus faible que les autres.

