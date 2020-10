LA MINUTE DURABLE : ça va se faire dorer la pilule

Le contexte, l’énergie solaire au premier plan

Dans son rapport sur les perspectives mondiales de l’énergie, l’AIE prévoit que les énergies renouvelables vont connaître une croissance rapide et que le solaire devrait être le moteur de ce développement. En effet, dans tous les scénarios modélisés par l’AIE, le solaire est l’énergie qui bénéficie de la plus forte progression (tout à droite sur le graphique).

IEA, Change in global electricity generation by source and scenario, 2000-2040

En bleu, le Stated Policies Scenario (STEPS), dans lequel le Covid-19 est progressivement maîtrisé en 2021 et l'économie mondiale revient aux niveaux d'avant-crise la même année. Les énergies renouvelables répondent en grande partie à la demande mondiale d’électricité.

En vert, le Sustainable Development Scenario (SDS) qui correspond à un essor majeur des politiques et des investissements dans l'énergie propre.

Dans le même temps, l’AIE estime que le pétrole restera à court terme vulnérable aux incertitudes économiques. Bien que la demande devrait se redresser d’ici 2023, elle se stabilisera au cours des années 2030. Par ailleurs, l’organisation s'attend à ce que la demande de charbon ne revienne pas aux niveaux d'avant-crise, et qu'elle représente moins de 20 % de la consommation d'énergie d'ici 2040. L’OPEP adopte également les mêmes perspectives, on en parlait ici la semaine dernière.

Néanmoins, pour en revenir aux panneaux photovoltaïques, l’Energy Information Administration (EIA - oui ça ressemble à AIE mais ce n’est pas la même organisation) montre qu’en 2019, le prix de gros moyen aux Etats-Unis pour l'électricité produite par la technologie solaire était de 83 dollars par mégawattheure (MWh). C’est plus du double du prix payé aux producteurs pour l'électricité produite par le vent, les combustibles fossiles ou le nucléaire.

Deux camps peuvent alors s’affronter : ceux qui prône que l’énergie solaire n’a que très peu d’avenir compte tenu de son coût élevé. A l’inverse, d’autres peuvent y voir des améliorations importantes pour réduire ces coûts suggérant ainsi des opportunités de croissance. Dans cette hypothèse, nous avons donc dressé une liste non-exhaustive d’entreprises positionnées sur la thématique qui pourraient profiter de cette croissance. Sur la cotation américain, on pourra retrouver :

First Solar, SunPower, Vivint Solar, Tesla, Enphase Energy, Sunrun, SolarEdge, Canadian Solar, JinkoSolar, Bloom Energy, NextEra Energy, Azure Power Global, Sunnova Energy, Ormat Technologies, SolarWindow, SolarEdge , Daqo New Energy, ReneSola et la récente IPO Maxeon.

Sur la cote européenne, on retrouvera les trois chouchoutes françaises : Albioma, Neoen, et Voltalia. Plus largement, EDP Renewables, Encavis, ERG et Scatec Solar sont également des producteurs d’énergies renouvelables positionnés sur le solaire.

L’énergie solaire devrait sans doute continuer de croître dans les années à venir. Il n’y a qu’à constater l’engouement des investisseurs depuis le 1er janvier sur ces valeurs. Sur les 25 titres mentionnés juste avant, 12 ont une performance supérieure à 100 % et seulement 2 sont flat. Toutefois, cela ne veut pas dire que toutes les sociétés positionnées sur la thématique du solaire seront des paris gagnants. Surtout si l'on tient compte de la forte progression sur l'année de certaines valeurs, la patience sera de mise pour entrer sur repli. Prenez donc le temps de faire vos recherches pour déterminer celle susceptible d’être le grand gagnant de demain.

Autrement, investir dans un ETF comme le Lyxor New Energy (FR0010524777) peut être une bonne alternative. Il est investi dans 40 entreprises opérant dans les énergies renouvelables et enregistre une performance de 32 % sur l’année.

Le Dr Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE, apportera le mot de la fin de cette minute durable : "Si les gouvernements et les investisseurs intensifient leurs efforts en matière d'énergie propre conformément à notre scénario de développement durable, la croissance des énergies solaire et éolienne serait encore plus spectaculaire - et extrêmement encourageante pour relever le défi climatique mondial".