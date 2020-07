LA MINUTE MACRO : 390 milliards et ça repart ! 0 21/07/2020 | 11:23 Envoyer par e-mail :

Après quatre jours de négociations, les dirigeants européens sont finalement tombés d'accord sur le plan de relance. Aux États-Unis, S. Mnuchin et N. Pelosi entament les tractations pour le leur. Au Japon, la déflation s'atténue, la banque centrale australienne annonce qu'elle restera en soutien et qu'il lui reste des cartes en main. En Chine, le Yuan se renforce. Enfin. Les dirigeants de l'Union européenne sont finalement parvenus à un accord dans la nuit. Les négociations qui avaient débuté vendredi (supposées durer deux jours) ont abouti à un plan de relance de 750Mds EUR de dette conjointe, dont 390Mds EUR de subvention (contre 500Mds projetés par Berlin), et le reste en prêt à faible taux. L'Italie devrait à priori être le plus gros bénéficiaire de ce plan de relance européen. Aux États-Unis, Steve Mnuchin et Nancy Pelosi entament également des négociations dans le but de définir un nouveau plan de relance. Le Secrétaire du Trésor a défini un objectif de 1 000Mds USD. Fin de la déflation. Après deux mois passés en territoire négatif, le taux d'inflation core japonais retrouve la neutralité à 0%. Le taux d'inflation simple est lui resté stable à 0.1%. En variation mensuelle, les items en hausse sont l'ameublement (+0.6%) et le segment transport et communication (+0.3%). Les plus fortes baisses sont attribuées à l'habillement (-0.6%), les dépenses de carburant, éclairage et eau (-0.3%) et les produits alimentaires (-0.3%). La banque d'Australie en soutien. Le gouverneur de la RBA a tenu un discours ce matin. Il a souligné l'impact de la pandémie sur le marché du travail et les bilans du secteur public. Il a néanmoins montré sa satisfaction devant les plans de relance actuels, ajoutant qu'il était nécessaire de les maintenir et que la RBA pourrait éventuellement en faire plus. Vers une hausse du Yuan. Bloomberg Economics a souligné ce matin la pression haussière sur le Yuan. Le retour de l'appétit pour le risque et la croissance locale semblent exercer une pression haussière sur la monnaie chinoise. Ils soulignent néanmoins que l'intensification des tensions sino-américaines amène une "grande incertitude".

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020

