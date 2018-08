LA MINUTE MACRO : Accalmie sur le front de la guerre commerciale ? 0 0 16/08/2018 | 09:57 Envoyer par e-mail :

Guerre commerciale. Les négociations vont reprendre entre Washington et Pékin, d'ici les prochains jours. Le vice-ministre chinois du Commerce se rendra dans la capitale américaine, et ce sont les Etats-Unis qui invitent ! Le temps presse puisque les nouvelles taxes sur 16 milliards de dollars de produits devraient entrer en vigueur jeudi prochain, des deux côtés du Pacifique. L'espoir de reprise des pourparlers stabilise les indices chinois, pourtant plombés par des résultats d'entreprises mitigés.



Pays émergents. Si la livre turque reprend des couleurs face au dollar ces trois derniers jours, ce n'est toujours pas le cas pour d'autres devises émergentes. Le risque de contagion pèse toujours sur ces économies, comme le montre l'évolution de l'indice MSCI des pays émergents ci-dessous.









L'indice MSCI émergents plonge de 4% depuis lundi alors que la livre turque regagne du terrain face au dollar (Source : Bloomberg et zonebourse, cliquer pour agrandir) L'indice MSCI émergents plonge de 4% depuis lundi alors que la livre turque regagne du terrain face au dollar (Source : Bloomberg et zonebourse, cliquer pour agrandir)

Présidentielle au Brésil. L'ancien président "Lula" a déposé hier sa candidature pour l'élection présidentielle prévue en octobre. Il est déjà donné favori, puisqu'un tiers des Brésiliens se disent prêts à voter pour lui. Le hic ? Une loi brésilienne exclut les candidats condamnés pour corruption, ce qui est le cas de l'ancien président. La candidature de Lula devrait donc être invalidée.



Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CAC 40 0.39% 5326.15 1.71% EURO / US DOLLAR (EUR/USD) 0.37% 1.13842 -5.42% LONDON BRENT OIL 0.36% 70.932 9.29% S&P 500 -0.76% 2818.37 6.22%

Floriane Rousseaux © Zonebourse.com 2018

