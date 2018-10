LA MINUTE MACRO : Accord entre les EU et la Chine, Succession à Angela Merkel 2 30/10/2018 | 11:01 Envoyer par e-mail :

Après une nouvelle déconvenue électorale dimanche, Angela Merkel a annoncé mettre un terme à sa carrière politique. Les candidats à sa succession se font déjà la course. De l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump a annoncé vouloir conclure un "grand accord" sur le commerce avec la Chine.

Un accord commercial pourrait être conclu entre les deux puissances mondiales. Trump a annoncé hier soir sur la chaîne de télévision Fox News qu'un "grand accord" commercial avec la Chine pouvait être conclu : "Je pense que nous allons conclure un accord formidable avec la Chine, et il devra être formidable parce qu'ils ont vidé notre pays" a affirmé le président. Donald Trump et Xi Jinping doivent se rencontrer en marge du sommet du G20, organisé à Buenos Aires du 30 novembre au 1er décembre, pour en discuter. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, Washington serait prêt à imposer des milliards de nouveaux droits de douanes (267 milliards, pour être précis) dès décembre, a révélé l'agence Bloomberg.



Angela Merkel renonce à la présidence de son parti et met un terme à la vie politique, la course à sa succession est lancée. Après les résultats des deux dernières élections régionales, Angela Merkel a annoncé qu'elle ne se représenterait pas à la présidence du parti chrétien-démocrate (CDU), qu'elle dirige depuis treize ans. Elle a également affirmé qu'elle se retirerait de la chancellerie en 2021, à l'issu de son quatrième mandat. La compétition pour prendre sa place est désormais ouverte, et trois candidats seraient déjà dans la course pour lui succéder à la présidence de la CDU, véritable tremplin vers la chancellerie. Il s'agit de Annegret Kramp-Karrenbauer (surnommée la "mini-Merkel"), Jens Spahn (ministre de la santé) et Friedrich Merz (un des dirigeants de la CDU).



La Chine va mettre en place des mesures pour soutenir la Bourse. Le régulateur de la Bourse chinoise a annoncé une série de mesures visant à rassurer les investisseurs, inquiets du retour de la volatilité, et à montrer son soutien aux sociétés cotées. Elle a promis d'encourager les rachats d'actions, les fusions et acquisitions et d'améliorer la liquidité et la transparence sur les marchés financiers.



