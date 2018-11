LA MINUTE MACRO : Accord sur le Brexit, L'Italie veut éviter les sanctions, Normalisation de politique monétaire… 0 26/11/2018 | 15:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Deux réunions étaient particulièrement attendues ce week-end, à savoir celle entre Rome et Bruxelles samedi pour discuter du budget italien 2019, et celle entre Londres et les 27 Etats membres de l'Union Européenne, dimanche, pour se prononcer sur le retrait du Royaume-Uni. Suite à ces rencontres, l'accord sur le Brexit a été accepté et l'Italie semble changer de ton et prête à modifier son projet de budget : c'est ce que nous verrons ce soir. Good Bye London. L'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a été accepté dimanche à Bruxelles par l'ensemble des Etats membres. L'Espagne, qui souhaitait voir inscrit noir sur blanc dans l'accord sur le Brexit qu'elle disposerait d'un droit de veto sur les négociations concernant Gibraltar (territoire britannique), ne s'est finalement pas opposée à l'accord car un compromis a été trouvé. Il reste maintenant deux étapes à franchir, et pas des moindres : la ratification de l'accord par le Parlement européen et celle du Parlement britannique d'ici le 12 décembre.



Hoy hemos dado vía libre a un acuerdo de retirada razonable. Lamentamos la marcha de UK, pero este acuerdo de #Brexit garantiza las libertades y derechos de nuestra ciudadanía, da certeza a nuestros sectores económicos y nos permite una posición histórica sobre #Gibraltar. pic.twitter.com/tbtbiRghBn — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 25 novembre 2018 "Aujourd'hui, nous avons donné un accord de retrait raisonnable. Nous regrettons la marche du Royaume-Uni, mais cet accord #Brexit garantit les libertés et les droits de nos citoyens, donne de la certitude à nos secteurs économiques et nous permet une position historique sur #Gibraltar."

Le dialogue continue entre Rome et Bruxelles. Samedi, le Premier ministre italien Giuseppe Conte et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker se sont réunis à Bruxelles. Bien qu'aucune décision n'ait été prise lors de cette rencontre, l'Italie estime que poursuivre le dialogue lui permettrait d'éviter une procédure d'infraction. "Le gouvernement italien se réunit ce soir pour discuter d'une possible réduction de son objectif de déficit budgétaire 2019 à 2.0-2.1% au lieu de 2.4%", afin de relancer les négociations entre les deux parties (source gouvernementale).



En Bref. L'Union Européenne vient de publier ses propositions pour réformer l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Cette semaine des réunions entre ministres des finances et banquiers centraux vont avoir lieu avant le Sommet du G20 , qui va débuter vendredi 30 novembre en Argentine. La Banque Centrale Européenne va mettre un terme à ses achats d'actifs en décembre , comme prévu, malgré l'abaissement des perspectives de croissance et des risques liés au budget italien et au Brexit. Après un premier échec en octobre, le premier ministre social-démocrate de Suède (Stefan Löfven) s'est vu confié le mandat de trouver des partenaires de coalition, pour former un gouvernement .

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EURO / ARGENTINE PESO (EUR/ARS) 2.51% 43.616 87.21% EURO / BRITISH POUND (EUR/GBP) -0.05% 0.88381 -0.46% US DOLLAR / ARGENTINE PESO (USD/ARS) 2.46% 38.699 95.89%

