LA MINUTE MACRO : All-in pour les banques centrales et plan de relance en Italie 1 11/03/2020 | 11:41 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Ce matin, nous passons en revue les différentes actions entreprises par les banques centrales pour tenter de contrer la morsure économique du coronavirus. Il est aussi question des mesures de soutien en Italie, au Royaume-Uni et en Australie et des petits arrangements de Vladimir Poutine avec la constitution russe. Divergence au sein des banques centrales. De nombreuses banques centrales prennent des mesures face au risque de ralentissement, mais toutes ne s’entendent pas. Voici les dernières décisions : BoE : La Banque of England vient d’annoncer qu’elle réalisait une baisse exceptionnelle de 50 points de base, faisant passer son taux à 0.225%. Elle a aussi mis en place un dispositif de financement des PME et un assouplissement des règles prudentielles pour les banques britanniques.

La Banque of England vient d’annoncer qu’elle réalisait une baisse exceptionnelle de 50 points de base, faisant passer son taux à 0.225%. Elle a aussi mis en place un dispositif de financement des PME et un assouplissement des règles prudentielles pour les banques britanniques. BoI : La banque centrale d’Islande vient également de prendre une mesure exceptionnelle en réduisant son taux de 50 points de base également, passant son taux à 2.25%.

La banque centrale d’Islande vient également de prendre une mesure exceptionnelle en réduisant son taux de 50 points de base également, passant son taux à 2.25%. RiskBank : La banque centrale suédoise n’est en revanche pas du même avis que ses consœurs. Pour elle la réduction de taux n’aura pas d’effet positif sur l’économie. Elle n’exclut en revanche pas d’autres mesures comme des facilités de crédit ou un QE.

La banque centrale suédoise n’est en revanche pas du même avis que ses consœurs. Pour elle la réduction de taux n’aura pas d’effet positif sur l’économie. Elle n’exclut en revanche pas d’autres mesures comme des facilités de crédit ou un QE. NBP : La banque de Pologne est du même avis que sa voisine de l'autre côté de la Baltique. Elle ne souhaite pas baisser ses taux qui restent inchangés depuis 2015 à 1.5%.

La banque de Pologne est du même avis que sa voisine de l'autre côté de la Baltique. Elle ne souhaite pas baisser ses taux qui restent inchangés depuis 2015 à 1.5%. BCE : Christine Lagarde s’est également exprimée aujourd’hui. Elle a annoncé que l’Europe risque un choc similaire à celui de 2008 si les dirigeants n’agissent pas localement. Elle encourage notamment les gouvernements à prendre des mesures pour faciliter l’accès au crédit aux entreprises touchées par l’épidémie. Elle a également laissé la porte ouverte à une annonce jeudi. Cette hétérogénéité entre les banques centrales amène beaucoup de volatilité sur les devises. Ces mouvements brutaux pourraient ainsi perturber les économies locales. Source : Bloomberg Des plans de relance locaux. Certains pays ont ainsi annoncé des mesures pour relancer leur économie. En Italie, Giuseppe Conte souhaite doubler son plan de relance fiscale, le faisant passer à 16Mds EUR. Le pays a également appelé la BCE à un "whatever it takes" L’Australie est, elle passée à l’acte. Elle devrait annoncer demain un programme exceptionnel de plusieurs milliards, dont une grande partie sera dédiée au service hospitalier. Côté britannique cette fois, Rishi Sunak promet des dépenses exceptionnelles en infrastructure. Le pays prévoit d’investir dans les routes, les chemins de fer, le haut débit… Le plan pourrait avoisiner les 600Mds GBP. Poutine Forever. Vladimir Poutine a dévoilé mardi son plan politique, bien gardé jusqu’à présent. Le président, qui s’était toujours exprimé contre le fait de modifier la constitution, vient de soutenir un amendement constitutionnel qui lui permettrait de se faire réélire en 2024. Un groupe de militants de l’opposition appelle ainsi à un rassemblement de protestation le 21 mars à Moscou.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 1 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue