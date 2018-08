LA MINUTE MACRO : Another brick in the wall, la Fed garde le cap... 0 0 23/08/2018 | 10:03 Envoyer par e-mail :

Chaque jour, nous passons en revue l'actualité macroéconomique et géopolitique qui impacte les marchés financiers à travers le monde. Aujourd'hui, les Etats-Unis forment encore une fois la majorité de l'actualité. Entre les perspectives d'accord avec le Mexique, les nouveaux droits de douanes sur les produits chinois et les minutes de la Fed, seul le climat des affaire français arrive à se glisser parmi les sujets évoqués dans cet article. Voici donc les principaux événements de la journée, mis à jour régulièrement. Donald Trump. Alors que le Président américain faisait une nouvelle fois l'éloge de son Mur sur Twitter, les Etats-Unis sont maintenant sur le point de conclure un nouvel accord avec le Mexique. Un préaccord sur l'Alena devrait être conclu d'ici le 29 août afin d'engager les négociations sur un nouvel Aléna. La pomme de discorde concerne l'automobile et l'agriculture.



Guerre commerciale US/Chine. Pas de nouvelles des pourparlers débutés hier à Washington, mais les nouveaux droits de douanes sont, eux, bien entrés en vigueur. 16 milliards de produits chinois sont désormais taxés à hauteur de 25%, idem de l'autre côté du Pacifique. Du côté américain, parmi le millier de produits taxés, on compte de nombreux composants électroniques et des machines-outils. Du côté chinois, ce sont des produits emblématiques tels que les Harley Davidson, le bourbon ou le jus d'orange qui sont dès lors soumis à de nouvelles taxes. L'escalade continue !



Réserve fédérale américaine. Les minutes de la dernière réunion de la Fed ont été conformes aux attentes des investisseurs. La prochaine hausse de taux aura lieu "bientôt", autrement dit le 26 septembre, au vu de la vigueur de l'économie américaine. La Fed a tout de même averti des risques inhérents à la guerre commerciale, qui pèsera sur "la confiance des entrepreneurs, les dépenses d'investissement et l'emploi". Désormais, les paris sont lancés sur la deuxième hausse des taux !





Deux tiers des investisseurs misent sur une deuxième hausse de taux en décembre, un tiers la repousse à 2019 (Source : CME Fedwatch Tool)

France. Le climat des affaires français s'est inscrit en légère baisse en ce mois d'août, d'après l'Insee. A 105 points, le score reste au-delà de la moyenne long terme qui s'élève à 100 points. Les chefs d'entreprises français pointent toutefois du doigt la dégradation des perspectives dans le commerce de détail.



