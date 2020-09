LA MINUTE MACRO : Boris Johnson défie l’Union Européenne 0 10/09/2020 | 11:06 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le premier ministre britannique suscite le désarroi et la consternation des leaders européens après avoir présenté un texte de loi qui violerait délibérément le droit international. Cet après-midi, la politique monétaire en zone euro devrait rester inchangée. Enfin, outre-manche, les prix de l’immobilier sont en augmentation post-confinement. Boris Johnson en mauvaise posture pour négocier un accord commercial avec l’UE. Un projet de loi a été présenté hier à la Chambres des communes qui permettrait au Royaume-Uni de réviser une partie de l’accord sur le Brexit portant sur l’Irlande du Nord et ce, malgré le droit international. Les députés britanniques examineront le projet de loi en deuxième lecture. La date de celle-ci n'a pas encore été annoncée. Néanmoins, l’Union Européenne voit ce texte de loi d’un très mauvais oeil et pourrait engager des poursuites contre le Royaume-Uni. Source : UK Parliament - United Kingdom Internal Market Bill 2019-21 - page 39 La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est dite "très préoccupée" et a averti que cette décision du gouvernement britannique "sape la confiance" pour construire des relations commerciales futures. Very concerned about announcements from the British government on its intentions to breach the Withdrawal Agreement. This would break international law and undermines trust. Pacta sunt servanda = the foundation of prosperous future relations. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 9, 2020 De l’autre côté de l’Atlantique, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosy, a indiqué que le Royaume-Uni pouvait oublier un accord de libre-échange avec les Etats-Unis si le pacte avec l’Irlande du Nord est rompu. Politique monétaire de la BCE. Aucun changement majeur n’est attendu cet après-midi. La Banque Centrale Européenne devrait maintenir sa politique actuelle. Cependant, les économistes et les investisseurs s’attendent à que la BCE annonce une augmentation du Pandemic Emergency Purchase Programm (PEPP) de 500 milliards d’euros avant la fin de l’année avec des rachats qui pourraient courir jusqu’à la fin de l’année prochaine. Christine Lagarde fera un discours ce soir à 19:00. Les prix de la pierre propulsés par le haut Au Royaume-Uni, l’indice Halifax House Price mesure les prix des logements dans le pays en se basant sur des données de prêts immobiliers couvrant environ 15 000 achats de maisons par mois. En août 2020, cet indice a augmenté de 5,2% par rapport à l’année précédente. C’est la conséquence d’un pic d’activité sur le marché immobilier durant l’été. En cause, le déconfinement a relâché la demande qui avait été bloquée auparavant et les acheteurs expriment le désir d’acquérir des maisons plus grandes. La tendance à la hausse des prix de l’immobilier se confirme globalement dans l’Union Européenne.

source: source: tradingeconomics.com

