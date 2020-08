LA MINUTE MACRO : Bourrasque et fracas économique 0 26/08/2020 | 11:12 Envoyer par e-mail :

Alors que des plateformes pétrolières font face à des fermetures dans le Golfe du Mexique à cause d'un ouragan, la confiance des consommateurs américains se dégrade. En Europe, la Norvège connaît un taux de chômage historique et l'Allemagne voit son PIB se contracter de près de 10%. En Asie, la Thaïlande demande plus de transparence sur les critères extra-financiers de ses sociétés cotées en bourse. Avis de tempête. L'ouragan Laura menace le Golfe du Mexique avec ses vents de plus de 120km/h et devrait toucher les côtes américaines ce soir, notamment celles du Texas et de la Louisiane. Les plateformes pétrolières ont par conséquent été évacuées par précaution stoppant plus de 84% de la production de pétrole et près de 61% de la production de gaz naturel selon le Bureau of Safety and Environmental Enforcement. Dégradation de la confiance des consommateurs. Le Conference Board a publié hier son enquête menée auprès de 3000 ménages américains afin d'évaluer leur confiance dans la situation économique actuelle et future. Le chiffre est ressorti en dessous des attentes à 84.8 contre 93 et 91.7 auparavant. Le dollar n'a en revanche pas beaucoup fluctué. La paire EUR/USD s'échange toujours au-dessus de 1,18 avec une résistance à 1,187. Demain, le président de la FED, Jerome Powell, fera un discours dans le cadre du symposium de Jackson Hole. Record en Norvège. Le taux de chômage a bondi à 5,2% au cours du mois de juin après un creux en février à 3,5%. Ce résultat est bien supérieur aux attentes du marché qui étaient de 4,7%. C'est un taux historique pour le pays scandinave.

source: source: tradingeconomics.com Contraction en Allemagne. Hier, le PIB outre-Rhin du deuxième trimestre est ressorti à -9,7%, ce qui est mieux que les attentes à -10,1% malgré l’écart qui se creuse avec le T2 2019. L’indice IFO sur le climat des affaires est ressorti à 92.6 contre 90.4 précédemment, indiquant une légère amélioration. Par ailleurs, l’Allemagne a prolongé les subventions visant à préserver l’emploi jusqu’à la fin 2021.

source: source: tradingeconomics.com Asie et éthique. La bourse thaïlandaise va exiger des sociétés cotées qu'elles divulguent davantage de détails sur leurs pratiques ESG (pour environnementales, sociales et de gouvernance) afin de répondre à l'intérêt croissant des investisseurs. On devrait ainsi pouvoir relever des informations sur la gestion des déchets, les émissions de gaz à effet de serre et le traitement des travailleurs dans leurs rapports annuels pour 2021. "We will respond strongly to Hezbollah if we were attacked", Premier Ministre Israélien, B. Netanyahu. L'armée israélienne a revendiqué des frappes aériennes hier soir contre des postes du Hezbollah à la frontière libano-israélienne après que le groupe islamiste chiite ait effectué des tirs à l'encontre des soldats hébreux.

