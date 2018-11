LA MINUTE MACRO : Brexit, Budget italien, Commerce et Protectionnisme… 0 19/11/2018 | 11:12 Envoyer par e-mail :

Si la semaine dernière fut difficile pour Theresa May, cette semaine s'annonce intense pour la première ministre britannique, à l'approche du Sommet européen. Un vent d'optimisme soufflait de part et d'autre du Pacifique, avant que le sommet de l'Apec ne se retrouve miné par les désaccords entre les deux puissances mondiales. Dans ce contexte de tensions commerciales mondiales, la Suisse se distingue. Après des démissions en cascade et la demande d'un vote de défiance, Theresa May remonte sur le ring. Cette semaine, la Première ministre britannique doit retourner à Bruxelles afin de rencontrer Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, pour discuter de la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, avant le Sommet européen prévu le 25 novembre pour entériner le projet d'accord. Un des membres du conseil des gouverneurs de la BCE a déclaré que Bruxelles s'était préparée à l'absence d'accord sur le Brexit, bien que ce scénario ne soit pas privilégié.



Les désaccords entre Pékin et Washington ont plombé le sommet de l'Apec. Le rendez-vous annuel de la Coopération économique Asie-Pacifique, qui avait lieu dimanche en Papouasie Nouvelle-Guinée, n'a pas permis aux pays membres de s'entendre sur une déclaration commune. Les représentants des deux puissances se sont lancés dans une escalade verbale, la Chine dénonce la politique "America First" de l'Administration Trump et les Etats-Unis l'accusent en retour de pratiques commerciales déloyales et de vol de propriété intellectuelle. Un autre des principaux points de désaccord fut l'éventuelle réforme de l'OMC, proposée fin octobre dernier par treize ministres du Commerce. Le Premier ministre de Papouasie Nouvelle-Guinée préfère ne pas choisir son camp et a annoncé "nous acceptons les investissements chinois, nous acceptons les investissements américains. Notre politique étrangère est d'être ami avec tout le monde, ennemi avec personne".



Every nation gathered here at APEC has a place in @POTUS’ vision for a free and open Indo-Pacific. Our vision excludes no one. We only ask that nations respect their neighbors’ sovereignty, embrace free, fair, and reciprocal trade, and uphold individual rights. #APEC2018 pic.twitter.com/5R4AETEmi5 — Vice President Mike Pence (@VP) 18 novembre 2018

"L'économie suisse devrait croître ces deux à trois prochaines années". Sur la base des excédents fiscaux et du commerce extérieur, l'agence de notation Standard & Poor's a confirmé les notes de crédit long terme et court terme de la Suisse à "AAA" et "A-1", avec une perspective stable.



