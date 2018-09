LA MINUTE MACRO : Brexit, Yuan et gros soldes automobiles 0 0 19/09/2018 | 10:52 Envoyer par e-mail :

L'arrivée de normes polluantes plus strictes, ou plus réalistes selon de quel point de vue on se place, a dopé le secteur automobile européen en août. En Asie, la BoJ ne fait rien et l'exécutif chinois non plus. De l'autre côté du Channel, on cherche encore à négocier sur le Brexit.

La Chine ne dévaluera pas. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a écarté l'usage de mesures de relance massives pour la croissance économique de son pays, même s'il dispose de leviers importants. Pas question en tout cas, de son point de vue, de procéder à une dévaluation compétitive du yuan. L'effort principal consiste toujours pour Pékin à favoriser le financement des entreprises, en mettant en œuvre une politique favorable à la liquidité.



Davis prône un reboot du Brexit. L'ex-Ministre du Brexit, David Davis, estime qu'il faut "réinitialiser" l'accord en cours de négociation. Sur la BBC, il a indiqué que les positions actuelles des deux parties allaient finir par se télescoper à nouveau et nécessiteront une remise à plat. David Davis a toutefois rappelé qu'il ne votera pas contre le projet actuel de Theresa May.



Déstockage massif. Le marché automobile européen s'est envolé en août avec des immatriculations en hausse de 30%, a indiqué l'ACEA. Une progression en trompe-l'œil à cause de l'adoption de la nouvelle norme WLTP au 1er septembre. En d'autres termes, les constructeurs ont bradé leurs stocks avant l'arrivée de normes d'émissions polluantes plus strictes. Cette anomalie était déjà connue puisque plusieurs pays avaient déjà publié leurs données mensuelles.



Août est traditionnellement un petit mois pour les immatriculations, aussi le bond 2018 est-il exceptionnel (Source ACEA - Cliquer pour agrandir) Août est traditionnellement un petit mois pour les immatriculations, aussi le bond 2018 est-il exceptionnel (Source ACEA - Cliquer pour agrandir)

La BoJ ne change rien. Peu réputée pour son anticonformisme, la Banque du Japon a confirmé son biais ultra-accommodant ce matin, en reconduisant son arsenal antérieur. La banque centrale reste préoccupée par les risques pesant sur l'économie nipponne, en particulier le grand bazar sur les droits de douane. L'objectif de renouer avec une inflation de 2%, le graal japonais, n'est pas encore pour demain.

