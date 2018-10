LA MINUTE MACRO : Brexit, budget italien, Fed de New York, ... 0 0 10/10/2018 | 12:02 Envoyer par e-mail :

Le directeur de la Fed de New York s'est exprimé sur la trajectoire des taux d'intérêt aux Etats-Unis et sur les besoins de communication quant à sa politique monétaire. Les discussions sur le Brexit s'intensifient et un accord devrait voir le jour d'ici lundi selon des sources diplomatiques. Giovanni Tria a déclaré devant une commission parlementaire que la péninsule devait faire des efforts pour relancer la croissance et l'emploi et que les stratégies précédemment adoptées par les précédents gouvernements n'avaient pas abouti. Il maintient ses objectifs et demande un dialogue "constructif" avec Bruxelles. La Fed prône pour une totale transparence et une communication de qualité. Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré lors d'une conférence qu'une bonne communication limitait les réactions trop brutales des marchés. Il a également ajouté que la Fed communiquera moins sur ses taux d'intérêt lorsque la politique monétaire sera plus "neutre", c'est-à-dire lorsqu'elle ne sera ni accommodante, ni restrictive. D'ailleurs, il a ajouté qu'il anticipait un retour à un niveau normal ou neutre des taux d'intérêt de la banque centrale américaine "plus ou moins dans l'année à venir".



Taux d'intérêt actuels de la Fed, projections et taux neutres (Source : Bloomberg) Taux d'intérêt actuels de la Fed, projections et taux neutres (Source : Bloomberg)

Regain d'optimisme sur le Brexit. Le 17 octobre, le Conseil européen ouvrira ses portes pour discuter du Brexit. Dominic Raab, le Secrétaire d'Etat à la sortie de l'Union européenne a évoqué hier lors de son discours au Parlement, une "intensification des discussions" entre Bruxelles et Londres à l'approche du Conseil. Des sources diplomatiques ont évoqué la probabilité d'un accord dès lundi prochain. Ces rumeurs ont entraîné une appréciation de la livre sterling face à ses contreparties. Enfin, le ministre irlandais des Affaires étrangères estime qu'il faudra un Conseil extraordinaire en novembre pour se mettre d'accord sur les termes du divorce.



Le budget italien inquiète toujours. Les taux d'emprunt continuent de progresser, mais selon Giovanni Tria, le ministre italien de l'Economie, cette forte hausse "ne reflète pas les données fondamentales du pays" et c'est pour cette raison qu'il reste confiant quant à l'évolution de l'économie italienne, et qu'il a fait part de sa volonté de renouer un "dialogue constructif" avec la Commission européenne.



En Bref. La directrice du FMI, Christine Lagarde, appelle à une "désescalade" des tensions commerciales. La Banque Centrale indienne n'a pas souhaité relever ses taux d'intérêt, ce qui a fait chuter la roupie indienne à son plus bas niveau contre le dollar (à 0.013472 USD).

