LA MINUTE MACRO : Budget italien, Accord sur le Brexit, Washington et Pékin discutent du commerce… 14/11/2018 | 10:58

Les deux puissances mondiales renouent le dialogue et préparent leur rencontre à quelques jours du sommet du G20, organisé en Argentine. Londres est (enfin) parvenu à s'entendre avec Bruxelles sur un projet d'accord sur le Brexit, que la Première ministre du Royaume-Uni doit présenter cet après-midi à son gouvernement. La péninsule italienne a révisé son budget 2019 et l'a transmis, ce matin, à la Commission européenne. Les nuages se dissipent de part et d'autre du Pacifique. Larry Kudlow, principal conseiller économique de Donald Trump, a déclaré sur la chaîne CNBC hier que les Etats-Unis avaient repris les discussions avec la Chine au sujet de leur différend commercial, sujet qui sera abordé par les deux présidents lors du sommet du G20 en Argentine à la fin du mois.



L'accord entre Bruxelles et Londres va-t-il être accepté par le conseil des ministres ? Hier, les négociateurs européens et britanniques sont parvenus à un projet d'accord sur le Brexit. Son contenu n'a pas été divulgué mais selon la télévision irlandaise, le retour d'une frontière physique entre les deux Irlande (principal sujet de discorde) a été exclu. Theresa May doit maintenant convaincre ses ministres, très divisés sur le Brexit, d'approuver le projet d'accord. La réunion va se tenir cet après-midi à 15h et un sommet européen pourrait avoir lieu le 25 novembre si le projet d'accord est entériné. Hier, la Commission européenne a publié une série de mesures à adopter en cas d'absence d'accord sur le Brexit, bien que le scénario d'un compromis soit privilégié.



Nouveau projet de budget italien, peu de changements. Le gouvernement italien a soumis à la Commission européenne son nouveau projet de budget 2019, mais ses projections de croissance et de déficit sont restées inchangées. En revanche, il s'attend désormais à ce que la dette publique diminue en raison des revenus dégagés par les privatisations (qui devraient représenter 1% du PIB). De plus, Rome a demandé à Bruxelles plus de "flexibilité" pour tenir compte des dépenses engendrées par des "évènements exceptionnels" comme l'effondrement du pont à Gênes ou encore les intempéries. Après la présentation de son projet de budget révisé, les rendements obligataires se sont envolés de 9 points de base et le spread entre les taux à 10 ans allemand et italien a atteint 314 points de base, le plus large depuis 3 semaines.





Source : Bloomberg

En Bref . Angela Merkel prône un accord international sur une taxation des GAFA. Pour l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), le marché du pétrole est trop dépendant du gaz de schiste des américains et elle craint un déficit de l'offre, "faute d'investissements des producteurs traditionnels de pétrole" et en raison des sanctions américaines contre l'Iran.



