LA MINUTE MACRO : Budget italien, Chine/USA, Brexit… 0 12/11/2018 | 11:25

Après le rejet par Bruxelles du projet de budget italien, Rome avait jusqu'au 13 novembre pour revoir sa copie. Les négociations sur le Brexit divisent et un Secrétaire d'Etat britannique démissionne. Le Sommet annuel de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean), organisation régionale de coopération économique, politique et culturelle, se tient à Singapour du 12 au 15 décembre. J-1 pour le budget italien 2019. L'Italie, qui a jusqu'au 13 novembre pour revoir son projet de budget 2019 rejeté par Bruxelles, compte bien maintenir inchangés "les piliers" du projet de budget a assuré le ministre des Finances, Giovanni Tria, à la presse vendredi. Il a même ajouté que compte tenu du ralentissement de l'activité, les raisons pour lesquelles ils avaient décidé ce budget, s'étaient "renforcées". Il se dit tout de même prêt à discuter avec la Commission européenne.



Brexit : Appel à un nouveau référendum, démission d'un Secrétaire d'Etat britannique, soutien de l'ex-ministre Justine Greening. Le Secrétaire d'Etat aux transports a démissionné vendredi après avoir dénoncé des négociations "délirantes" sur le Brexit et appelé à organiser un nouveau référendum afin de "donner à la population le dernier mot". L'ancienne ministre britannique, Justine Greening, a appuyé l'appel de l'ancien ministre des transports en faveur d'un vote public, mais un porte-parole de Theresa May a immédiatement répliqué en excluant cette hypothèse.



With great regret, I'm resigning from the Government - I have set out my reasons in this article and the video below. https://t.co/hzimcS8uiR pic.twitter.com/hUN9RLzDfq — Jo Johnson (@JoJohnsonUK) 9 novembre 2018

Sommet de l'Asie de l'Est. A quelques heures du Sommet de l'Asie de l'Est, à Singapour, le Premier ministre chinois, Li Keqiang, promet que la Chine continuera d'ouvrir son économie pour faire face à la montée du protectionnisme, et plaide pour une "économie mondiale ouverte". Ce sommet permettra notamment de promouvoir le projet de "partenariat économique global régional" entre 16 pays d'Asie, dont la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Donald Trump ne se rendra pas à cette réunion, où il sera représenté par Mike Pence, le vice-président des Etats-Unis.



Vendredi, Mike Pompeo et Jim Mattis se sont entretenus à Washington avec des dirigeants chinois. Malgré de nombreux différends, les deux puissances ont assuré vouloir éviter une "guerre froide" et renforcer leur coopération. L'Empire du Milieu appelle les Etats-Unis à cesser leurs "actes qui sapent la souveraineté chinoise en mer de Chine" et d'autres sujets, comme la dénucléarisation de la Corée du Nord et l'indépendance de Taiwan ont été abordés. De plus, cette rencontre a également permis de préparer le tête-à-tête entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping, lors du Sommet du G20, organisé en Argentine les 30 novembre et 1er décembre.



En Bref. La Banque de France prévoit une croissance économique de 0.4% au quatrième trimestre 2018 en France , rythme identique au troisième trimestre. Dimanche à Paris, plus de 70 chefs d'Etat, dont Donald Trump, Vladimir Poutine, ou encore Recep Tayyip Erdogan, se sont réunis pour commémorer le centenaire de l'armistice . La Commissaire européenne au Commerce a estimé que membres de l'UE devraient s'entendre d'ici la fin sur un cadre européen pour le contrôle des investissements étrangers , notamment chinois. Les négociateurs de l'Union européenne et du Mercosur se réunissent cette semaine à Bruxelles pour poursuivre les négociations sur la conclusion d'un accord commercial en discussion depuis près de 20 ans.

