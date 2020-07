LA MINUTE MACRO : Chine-USA, l’escalade continue 0 22/07/2020 | 10:49 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les tensions sino-américaines atteignent désormais des sommets. Les États-Unis ont accusé hier, deux espions chinois d’avoir volé des données sur le COVID-19. Le secrétaire de la Défense a également annoncé une augmentation de la présence militaire américaine en mer de Chine et ce matin, les États-Unis ont décidé de fermer le consulat chinois à Houston. Enfin, les PMI Flash montrent que le Japon ne parvient toujours pas à renouer avec la croissance. MSE le maléfique. Hier les États-Unis ont accusé deux pirates chinois (Li Xiaoyu et Dong Jiazhi) d’avoir - pendant plus de 10 ans - mené une campagne de piratage contre des entreprises occidentales (aux USA, UK, Espagne, Belgique…). Ces vols incluent notamment des données liées à la recherche contre le COVID 19, pour le compte des agences de renseignement chinoises (comme le MSE). John C. Demers a déclaré “La Chine a maintenant pris sa place, aux côtés de la Russie, de l’Iran et de la Corée du Nord, dans ce club honteux de nations qui offrent un refuge sûr aux cybercriminels”. Un terrain glissant. En parallèle de ces accusations, reste en suspens la question de la mer de Chine. Les tentatives d'expansion de la Chine, que les USA qualifient d’illégales, semblent être un nouveau point de pression dans la lutte contre la Chine. Le secrétaire de la Défense, Mark Esper a déclaré hier que l’administration allait durcir sa position en mer de Chine. Il a notamment fait référence à un accroissement de la présence militaire sur place et la vente d’armes à Taiwan. Par ailleurs, le combat sur le commerce continue. Lundi, les États-Unis ont notamment ajouté 11 entreprises à leur liste noire, car potentiellement liées aux violations des droits de l’homme, auprès de la communauté ouïghoure. La liste comprend notamment des fournisseurs d’Apple ou encore Ralph Lauren. Ces tensions pourraient se révéler être un véritable frein à l’approvisionnement mondial. Ce matin, la Chine a également annoncé avoir été forcée de fermer son consulat à Houston, dénonçant une “action scandaleuse et injustifiée” de la part des Américains. Un incendie y a été déclaré ce matin. NEW VIDEO: Documents, other materials appear to be burned in courtyard of Consulate General of China in Houston, Texas; police and fire responded but its unclear it they entered property



@KPRC2Tulsi



pic.twitter.com/4vZktNpsWQ— Breaking911 (@Breaking911) July 22, 2020 À la recherche de la reprise japonaise. L’industrie japonaise peine toujours à se relever de cette crise. Ce matin Markit a publié les PMI flash pour le mois de juillet. L’indice Jibun manufacturier est ainsi ressorti à 42.6, contre 40.1 en juin et celui des services, à 45.2, contre 45.0 en juin. Toujours pas de croissance donc, selon les directeurs d’achat, mais un léger ralentissement du déclin.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue