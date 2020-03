LA MINUTE MACRO : Chômage, solidarité et espionnage 1 20/03/2020 | 11:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Aux Etats-Unis les inscriptions au chômage commencent à décoller et le gouvernement réfléchit à reproduire le modèle chinois de géolocalisation. La banque centrale d'Angleterre tente de limiter la casse. Les Français se serrent les coudes. Un nouveau pic de chômage aux Etats-Unis. Le coronavirus commence à faire son effet sur le marché du travail américain. Hier, les inscriptions au chômage sont ressorties à 281K, contre 215K la semaine dernière. Selon les estimations de l'Organisation Mondiale du Travail, cette crise pourrait engendrer la suppression de 25 millions d'emplois dans le monde. L'agence de presse Reuters a également souligné que la semaine à venir pourrait s'annoncer encore plus sombre en raison de la fermeture de nombreux établissements. Source : forexfactory.com Des Français s'organisent dans le Maine-et-Loire. Face à l'épidémie, l'entreprise Kolmi-Hopen, spécialisée dans la production de matériel médical jetable, voit ses chaines de productions tourner à plein régime. Cette situation de sous-effectif a mené la CCI Maine-et-Loire à faire appel au bénévolat. Des employés en situation de chômage technique (suite à la fermeture de certaines industries) vont donc venir prêter main-forte à la PME, afin de continuer d'approvisionner les services hospitaliers. Quel est le point commun entre les USA, la Chine, l'Iran et Israël ? Le gouvernement américain réfléchit actuellement à l'utilisation de systèmes de géolocalisation pour ralentir la propagation de l'épidémie. Cette mesure a déjà été mise en place en Chine, puis en Iran et enfin en Israël. Néanmoins, le gouvernement américain a évoqué la sollicitation d'une entreprise privée. Après Black Rock en 2008, serait-ce au tour de Google de sauver le monde ? Journal des banques centrales La banque d'Angleterre en queue de peloton. La BoE a pris la parole hier, annonçant la mise en place d'un nouveau programme de rachat d'actifs pour 200Mds GBP et une baisse de 15 points de base de ses taux d'intérêt. Cette annonce qui arrive après les mesures extrêmes prises par C. Lagarde et J. Powell, n'a pas eu autant d'impact sur le marché de devise que les deux autres. Elle a néanmoins participé à la continuation de la tendance baissière de la livre sterling qui s'opère depuis 10 jours face au billet vert. La Norvège met le paquet. La Norges Bank a également pris la décision de baisser ses taux à 0.25%, contre 1%. Cette baisse intervient après une baisse de 1.5% la semaine dernière.

La Norges Bank a également pris la décision de baisser ses taux à 0.25%, contre 1%. Cette baisse intervient après une baisse de 1.5% la semaine dernière. L'Australie s'y met aussi. La RBA a annoncé hier, la réduction de ses taux d'intérêts d'un quart de point. Le gouverneur de la banque centrale (Phlip Lowe) a également précisé un certain nombre de mesures d'assouplissement, afin de soutenir l'économie.

La RBA a annoncé hier, la réduction de ses taux d'intérêts d'un quart de point. Le gouverneur de la banque centrale (Phlip Lowe) a également précisé un certain nombre de mesures d'assouplissement, afin de soutenir l'économie. L'Indonésie suit. La banque centrale d'Indonésie a également pris la décision de réduire ses taux d'un quart de point à 4.5%. Elle a également mis en lumière un risque de ralentissement économique de près d'un point.

La banque centrale d'Indonésie a également pris la décision de réduire ses taux d'un quart de point à 4.5%. Elle a également mis en lumière un risque de ralentissement économique de près d'un point. Taiwan, moins souple que prévu. Dans l'Est asiatique, la banque centrale de Taiwan a également pris une mesure, réduisant ses taux à 1.125%, contre 1.375% (depuis 2016). Elle a par ailleurs mis en place des mesures de prêt à court terme pour 200Mds TWD, afin de soutenir les petites et moyennes entreprises. Californian Lockdown. La Californie a annoncé une mesure de confinement pour ses 40 millions de résidents. La mesure doit durer 8 semaines, contre 2 en France. Des possibilités d'allonger les mesures de confinement en France sont à l'étude.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 1 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue