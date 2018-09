LA MINUTE MACRO : Commedia dell'Arte, No Shutdown

La politique monétaire de la Fed n'est plus "accommodante". La Réserve Fédérale relève ses taux d'intérêt pour la troisième fois de l'année pour les situer entre 2% et 2,25% : comme anticipé par le marché. Les taux sont de retour sur des plus hauts de 10 ans (voir graphique). Pour éviter la surchauffe en raison du dynamisme de l'économie, elle prévoit toujours d'augmenter ses taux encore une fois en 2018 et trois fois en 2019 selon le communiqué publié à l'issue de la réunion. Elle a de plus été optimiste quant à la croissance des Etats-Unis pour cette année 2018 et a relevé ses prévisions à +3.1%, contre 2.8% précédemment.





Source : Bloomberg

Accord budgétaire aux Etats-Unis, Trump est prêt à signer. Le Congrès a approuvé la loi budgétaire de plus de 850 milliards de dollars pour 2019, afin d'empêcher un "shutdown", autrement dit, pour éviter la paralysie des administrations fédérales. Trump s'est dit prêt à signer cette loi malgré l'absence de budget pour la construction du mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, promis lors de sa campagne électorale.



Le prêt du FMI à l'Argentine passe de 50 à 57 milliards de dollars. L'économie sud-américaine a obtenu une aide supplémentaire de 7 milliards de dollars de la part du FMI et comme convenu, une accélération du calendrier des versements.



Le budget de l'Italie au programme. Le gouvernement italien est attendu aujourd'hui sur son projet de budget 2019. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la journée s'annonce sportive. Des rumeurs de report de la présentation du budget et même de démission du ministre de l'économie Giovanni Tria ont circulé. Cette dernière a été démentie mais les dissensions entre les deux factions qui composent l'exécutif semblent profondes. La présentation se fera-t-elle aujourd'hui comme prévu ? Si ce n'est pas le cas, le gouvernement a jusqu'au 20 octobre pour le faire.