LA MINUTE MACRO : Compte à Rebours pour le Brexit, le G20. Bras de fer Rome/Bruxelles... 0 23/11/2018 | 11:00

Les désaccords sur le Brexit sont toujours présents, alors que le Sommet extraordinaire est prévu dimanche. Giovanni Tria appelle au calme et à la raison, à l'approche de la réunion organisée samedi entre Rome et Bruxelles. Les tensions commerciales sino-américaines ont pénalisé les échanges cette année entre les pays du G20, qui doivent se réunir en Argentine. Brexit, J-2. A trois jours du sommet extraordinaire pour finaliser l'accord sur le Brexit, Theresa May estime qu'il est essentiel de se concentrer sur la collaboration avec ses partenaires européens en discutant, entre autres, des droits de pêches dans les eaux britanniques et du sort de Gibraltar, qui continue d'opposer les Premiers Ministres britannique et espagnol. Bruxelles et Londres ont par ailleurs rédigé et envoyé aux 27 pays membres de l'Union Européenne, un projet de déclaration politique fixant certaines règles en matière de commerce, de politique étrangère, de défense et de sécurité. Cette déclaration s'ajoutera au traité de 585 pages conclu la semaine dernière.



After my conversation with Theresa May, our positions remain far away. My Government will always defend the interests of Spain. If there are no changes, we will veto Brexit. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 22 novembre 2018

Le bras de fer continue entre Rome et Bruxelles. Selon le 'Corriere della Sera', le Ministre italien des affaires européennes, Paolo Savona, pourrait démissionner pour exprimer son désaccord au sujet du budget 2019. Mais l'intéressé a démenti en moquant le quotidien, qui, selon ses dires, souhaite sa démission depuis qu'il a été investi. Malgré les menaces de sanctions de Bruxelles, Rome campe sur ses positions. Une réunion est organisée samedi entre le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte et Jean-Claude Juncker.



La date du Sommet du G20 approche. Le vice-ministre chinois du Commerce, Wang Shouwen, a déclaré que les discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis devaient être équitables et devaient bénéficier aux deux parties pour parvenir à un accord. Hier, Donald Trump s'était montré optimiste quant à l'issue des discussions prévues lors du sommet du G20 qui débute le 30 novembre. Rien de neuf donc.



En Bref. Le Brésil a abaissé sa prévision de croissance pour 2018, à 1.4%, contre 1.6% précédemment. L'OMC a averti que les tensions commerciales dans le monde ont provoqué des restrictions commerciales de l'ordre de 480 milliards de dollars en quelques mois, pour les pays du G20.

